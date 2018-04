Veseli pir HDZ-ova 'Cezara' i gazdine najdraže direktorice

Vjenčanje Piruške (1965.) i Zlatka Canjuge 1994. bilo je neviđeni politički događaj. Iako se nije pojavio predsjednik države dr. Franjo Tuđman, cijeli je događaj bio poput partijskog derneka: visjele su HDZ-ove zastave, uglednici iz stranke sjedili su na ključnim mjestima za stolovima, svirali su podobni i HDZ-u mili glazbenici...

Poznati hrvatski fotoreporter Patrik Macek izvadio je iz svoje ekstenzivne arhive fotografije toga, na mnogo društvenih i političkih razina, prepričavanog događaja. Da se razumijemo, Canjuga je bio zvijezda HDZ-a u usponu, neobično blizak predsjedniku Tuđmanu i dijelu njegove obitelji.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

A to je tad, prije 24 godine, vrijedilo poput suhoga zlata. U međuvremenu, Canjuga je izašao iz politike i prebacio se u biznis. Supruga Piruška, nekoliko godina nakon vjenčanja, zaposlila se kod Ivice Todorića i postala članica uprave. Krajem prošle godine nakratko je bila pritvorena zajedno s drugim direktorima posrnulog koncerna. Zid od tri metra oko viletine bivšeg HDZ-ova trijumvira Zlatka Canjuge i simbolički pokazuje njegov odnos s javnošću. Ne želim da me vidite, nema me i ne želim da išta o meni znate. Tako je reagirao 2015. na otkriće Expressa da je prodao svoju uspješnu tvrtku za recikliranje papira u Zaboku. “Nemam nikakva komentara”, rekao nam je Canjuga.

Radio u tišini i gomilao bogatstvo

Nitko ozbiljan ‘90-ih se ne bi kladio na to da će od svih Tuđmanovih kadrovskih izuma najdugovječniji biti onaj koji je uvjerljivo najviše nalikovao na figuru harlekina, Zlatko Canjuga. Ali on je radio u tišini i gomilao bogatstvo. Tvrtka Hamburger Recycling ENS bila je kruna njegova poslovanja, a otvorio ju je s austrijskim partnerima Hamburger Recycling group u Zaboku. I u krizi su svake godine rapidno rasli. Od 14 zaposlenih došli su do njih 32.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Posao je išao dobro i u pet su se godina povećali s 32 milijuna na čak 51 milijun kuna. Svake godine su ostvarili i dobit od 1,5 do tri milijuna kuna. Od svibnja 2015. godine Canjuga više nije suvlasnik tvrtke, pokazuju podaci iz sudskog registra, nego su vlasnici samo austrijski partneri.

U Sv. Heleni Canjuga ima i tvornicu papirnatih vrećica koju je sagradio 2011. Svatko tko je kupovao u Konzumu, McDonaldsu, Mlinaru, Frumentumu i nizu drugih tvrtki držao je Canjugine papirnate vrećice u ruci. Zanimljivo je da je Konzum od njega to nabavljao dok je njegova supruga Piruška žarila i palila koncernom Agrokor. Unatoč jakim klijentima i rastu prihoda, tvrtka je svake godine od 2011. do 2015. godine ostvarila gubitke od 3 do 5,9 milijuna kuna. Zbog gradnje tvornice bivši je čelnik HDZ-a u Zagrebu založio i jedan od tri stana koje imaju on i njegove tvrtke: onaj u Bužanovoj. Hipoteka od dva milijuna eura je i na tvornici i na stanu.

Piruška i Milanović iz istog mjesta

No zato njegova vila na Tuškancu, koja se procjenjuje na 15-ak milijuna kuna, nije tad imala hipoteka. Kako se bivši referent za kulturu iz Ivanca obogatio?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iako se maknuo od javnosti nakon što ga je Vladimir Šeks prije 17 godina smijenio sa svih dužnosti u HDZ-u, Canjuga je održavao veze. Njegova supruga Piruška iz rodnog mjesta je Zorana Milanovića, sinjskih Glavica, i do prije nekog vremena bila je jedna od najmoćnijih žena u Hrvatskoj.

>>>>Cijeli tekst pročitajte u novom broju tjednika Express