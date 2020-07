Veseli Zagorci slave dobitak od 2.5 milijuna kuna na lutriji

<p>Pomalo neugledno „limeno“ uplatno mjesto Hrvatske lutrije u varaždinskom prigradskom naselju Turčinu, nepoznatom je igraču 30. kola EuroJackpota donijelo 2.459.868,87 kuna. On je jedan od petorice koji je pogodio 5+1 broj, dok sedmica nije pogođena. Mjesto gdje je sretni dobitnik uplatio listić subotom radi do 12 sati, te je po našem dolasku već bilo zatvoreno tako da kod prodavača koji uz lutriju prodaje i novine nismo moglit dobiti nikakvu informaciju.</p><p>Sreću smo potražili u obilasku kafića. Svugdje je uglavnom bila mirna atmosfera osim u jednom mjestu udaljenom od centra. Do ulice je dopirala glasna glazba i čim smo ušli mlada konobarica nas je upitala što želimo popiti. Dva stola pokraj kojih smo prolazili je sjedilo veselo društvo još od jučer, rekla nam je konobarica.</p><p>- Ne znam kaj slave, ali tu su od sinoć. I nas sve interesira koje je dobio na EuroJackpotu - rekla je konobarica te nas je, nakon što smo se predstavili, povela do grupe veselih mladića. Malo se odvojivši od veselog društva pokazala nam je rukom na mladića koji nam je ispalio kao iz topa da je on sretan igrač.</p><p>- Ozbiljan sam kad kažem da će gotovo 2,5 milijuna kuna u ponedjeljak sjesti na moj račun kad odem s listićem u Zagreb u centralu po dobitak – veselo će mladić, i odmah nam je ponudio jednu iz serije punih pivskih boca da zajedno proslavimo dobitak. Kad smo ga zatražili da nam pokaže listić ili presliku onda je kazao kako ni on nema pojma, ali da je iz Turčina, već bi ih došao počastiti, jer oni slave.</p><p>- Nije bitno kaj slavimo. Možemo proslaviti i njegov dobitak ako dođe, ali mislim da se taj nebu pojavil niti bute ga vi našli. Stoga lepo uslikaj nas i mene, a ja ću ti potvrditi da sam taj sretnik – kazao je veseli mladić. Pokušao nas je rukom zadržati uz riječi da ga uslikamo i napišemo da je on osvojio novce i tako ćemo njemu složiti reklamu da ga budu cure oblijetale, a sebi skratiti potragu.</p><p>Na kraju potrage koja nije dala nikakav rezultat mogli smo spojiti ugodno s korisnim, a sretni dobitnik je tako i tako ostao neokrnjen za rundu. Bravo Zagorci - tko kaže da ste vi jalni jedan na drugog.</p>