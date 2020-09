Veselje u zagrebačkom ZOO: Rođeni patuljasti mungosi

Patuljasti mungosi koji su u Zagrebački zoološki vrt prvi put došli prošle godine su postali roditelji. Za mladunce se još ne zna kojeg su spola, a već su na otvorenom i istražuju svoj novi dom

<p>Patuljasti mungosu koji su u Zagrebački ZOO stigli prvi put prošle godine su napokon postali roditelji. </p><p>Njihovi potomci su prvi rođeni patuljasti mungosi u Zagrebu. </p><p>Roditelji su ženka koje je rođena prije tri i pol godine u Nizozemskoj i mužjak njen vršnjak iz Francuske. Bilo je pitanje vremena kada će njihova ljubav stvoriti obitelj. </p><p>Za mladunce se još ne zna kojeg su spola, a rođeni su u drugoj polovici srpnja. Prve dane nakon poroda su provodili skriveni, no sada su veći dio na otvorenom. </p><p>Istražuju, igraju se i promatraju susjede merkate. </p><p>- Roditelji ih ne ispuštaju iz vida. Kada osjete opasnost onda ih glasanjem pozovu u zaklon. Mladunci su prvih 45 dana sisali mlijeko, a nakon toga su im roditelji počeli donositi krutu hranu – od banana i rajčica do ličinki kukaca. Da se o njima izvrsno brinu potvrđuje i njihov razvoj, nakon nepuna dva mjeseca su skoro dosegli veličinu roditelja - rekao je <strong>Damir Skok</strong>, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba. </p><p>Patuljasti mungosi su najmanji od svih mungosa. Nastanjuju savane i šume istočne i južne Afrike. </p><p>Ženke su dominantnije od mužjaka, a glavnu ulogu u skupini ima starija, dominantna ženka. U skupini svatko dobro zna svoje mjesto, pa rijetko dolazi do međusobnih sukoba.</p><p>U odgajanje mladunaca među kojima je većina onih dominantne ženke, uključeno je cijelo selo. U skupini postoje i dadilje koje pomažu u odgoju mladunaca i njihovoj pripremi za samostalni život.</p><p>Mladunci su spolno zreli s dvije, tri godine. U zoološkim vrtovima mogu doživjeti deset godina, a u prirodi se ne zna. </p><p>Prepoznatljiviji su po sitnoj njuški te malim zaobljenim ušima. Dlaka na glavi je kratka i kroz tijelo se produžuje, a rep im čini više od polovine tijela. </p><p> </p>