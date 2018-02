Vesna Pusić: Volim kupovati boje, šarafe, čavle i alate...

Bivša ministrica vanjskih poslova, predsjednica HNS-a, a sad saborska zastupnica Glasa, Vesna Pusić, progovara o saborskoj oporbi, koja za sada ne predstavlja snažnu alternativu aktualnoj vlasti, vladanju premijera Andreja Plenkovića, ali i otkriva svoje privatno lice. Priznala je što je najviše ljuti, što najčešće kupuje i koji su joj “ispušni ventili” kad se makne od politike.

Dugo ste na političkoj sceni. Jeste li se tijekom svih tih godina umorili od politike ili imate još ambicija i kojih?

Politika je za mene neka vrsta primijenjene društvene znanosti. To me uvijek zanimalo i uvijek će me zanimati. Više neću organizirati stranačke podružnice i baviti se mnogim tehničkim stvarima koje morate raditi kad vodite političku stranku. Ali uvijek će me fascinirati društvo i bavit ću se boljom i racionalnijom organizacijom života u ljudskoj zajednici.

Kritičari kažu da će uz ovakvu oporbu HDZ vladati vječno. Slažete li se s tim? Ima li oporba lidera?

Momentalno HDZ unutar sebe ima najžešću oporbu. Izvan toga u ovom trenutku nema politički snažne alternative. Ali stvorit će se. Ima mnogo mladih pametnih ljudi koji se brinu o svojoj budućnosti. Neki od njih će nastaviti borbu da tu budućnost stvore u Hrvatskoj.

Vlada ulazi u drugu godinu mandata, a pozitivnih pomaka za društvo nema. Ima li Andrej Plenković snage koja je potrebna za promjene?

Pokazao je da ima neke ideje, ali za sada nije pokazao snagu i hrabrost.

Iznenađuje li vas ponašanje premijera, koji stoji iza ministrice koja na nasilje u obitelji kaže: “Tako vam je to u braku”, koji ne osuđuje paljenje slikovnice “Moja dugina obitelj” i bujanje fašizma?

Mislim da mu je to pogrešna procjena. On bi morao pobijediti nazadnjaštvo, a ne pokušavati nazadnjake pridobiti za sebe. To mu nikad neće uspjeti.

Što vam je do sada dobroga a što lošega donijela politika?

Svakako vrlo zanimljiv i aktivan život. U nekim stvarima, kao što je, primjerice, cijeli naš europski projekt, veliki osjećaj zadovoljstva. Što se lošeg tiče, saznate o mnogo ljudi mnogo više nego što biste željeli.

U čemu uživate i što vas opušta?

Čitanje, druženje s mojom obitelji i prijateljima, pješačenje, šetnje sa psom, Istra, rad u vrtu, kuhanje, gledanje filmova i kriminalističkih serija, upoznavanje zanimljivih novih ljudi…

Kako provodite slobodno vrijeme?

Radim sve ovo što volim i što me opušta.

Što vas najviše ljuti?

Nerazumnost, glupost, nepravda i laž.

Vaš najveći politički promašaj i uspjeh?

I jednog i drugog je bilo mnogo. Ovaj posao nauči vas da se te dvije stvari najčešće isprepliću.

Na što ste spremni potrošiti najviše novca?

Na odjeću, uređivanje kuće, neki lijep poklon za one koje volim.

Koji je vaš ispušni ventil?

Ovisno o tome za što mi je potreban ispušni ventil. Ako je nešto malo, šoping. Odem i kupim neki komad odjeće koji mi se u tom trenutku sviđa. Ako je nešto veće, druženje i pričanje s prijateljicama. Ako je nešto zaista ozbiljno, Istra. Odem i hodam sa psom po istarskim brežuljcima. To je totalno ljekovito.

Koja knjiga je na vas ostavila najveći dojam?

E, tu ih ima mnogo i iz različitih područja. U zadnjih nekoliko mjeseci možda najviše “Alexander Hamilton” od R. Chernowa. Prema toj političkoj biografiji napravljen je i superpopularni brodvejski mjuzikl.

Što ste si posljednje kupili i volite li šoping?

Volim! Mislim da je posljednje što sam si kupila jedna haljina. Još jedno omiljeno šoping odredište su mi dućani u kojima se prodaju razni alati, šarafi i čavli, lonci za cvijeće, daske i boje za drvo. Mogla bih tamo provesti cijeli dan!