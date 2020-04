Veteran (99) skupio 4 milijuna funti u izazovu - hoda po vrtu Tom je služio u Indiji i Burmi, a isprva je postavio svoj cilj na tisuću funti. No, donacije za "izazov" ovog gospodina su brzo dolazile. Iako još nije prehodao svoj vrt sto puta, kaže da će do napraviti do vikenda