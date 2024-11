Veterani HDZ-a: 'Podržavamo Plenkovića, a Milanović je prvoklasni politički kriminalac'

Podržali smo i podržavat ćemo Andreja Plenkovića u svakoj situaciji kada bilo zbog nesposobnosti ili zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela, mijenja ministre i bilo koga u sustavu državne vlasti i javne uprave, poručuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman.

- Da su se Milanović i Socijaldemokratska partija pod njegovim vodstvom manje upirali kontrolirati i politički upravljati neovisnim institucijama, da nisu nezakonito politički arbitrirali, da njihovi apologeti u medijima nisu prestajali biti kritični prema zlouporabama i kriminalu svaki puta kada bi se to približilo vratima Milanovića, njegovih ministara i vlasnika iskaznice partije s Iblerovog trga i da su svojevremeno ulagali samo mali postotak energije kojom su uskraćivali prava hrvatskim građanima i ponižavali hrvatske branitelje u razvoj i interese države, Hrvatska bi danas bila još uspješnija zemlja.

Bila bi uspješnija i da nije moralnih posrnuća nekih koji u naše vrijeme obnašaju dužnosti. Da nije bilo Sanadera, koji je svojim nedjelima otvorio vrata svima koji su iz svojih sebičnih uskostranačkih razloga i mržnje prema HDZ-u željeli na svakoga u Hrvatskoj demokratskoj zajednici navući stigmu lopovluka. Svjesni smo toga i borit ćemo se, baš zbog toga, protiv svih devijacija i moralnih iščašenja, bez straha u kojem su oni bili, bez zataškavanja koje su oni činili i bez zadrške u odnosu na bilo koga - navodi Tafra u priopćenju.

Naglašava da Zajednica utemeljitelja podržava Andreja Plenkovića "jer su svjesni da će se svaki put kada netko iznevjeri očekivanja građana vezana uz moralni integritet pokušati narušiti i njihovu vjerodostojnost, upravo stoga jer njegov odgovor na takve situacije nije ni političko arbitriranje ni zataškavanje, nego uvijek ista poruka i unutarstranačkoj i općoj javnosti: to nije politika Vlade, to nije politika HDZ-a, oni koji to čine odgovarat će za svoje postupke".

Država ima svoje institucije, svoj sigurnosni sustav, policiju i tijela progona zadužene za borbu protiv korupcije i kriminala. Svi oni koji se kriminalom bave ili s kriminalom koketiraju znaju da u politici HDZ-a i ove vlade nemaju saveznika i da su, zahvaljujući Andreju Plenkoviću, to visokorizični pokušaji. A najvažnije je da znaju i vide da ih nitko ne štiti, niti će ih štitit, da neće moći pobjeći pod ničije političke skute i da nema te politike i ideologije kojom će se moći zaogrnuti u pokušaju da izbjegnu kazneni progon i pravosudni epilog.

Kada je riječ o oporbi predvođenoj Zoranom Milanovićem (po kriterijima poštivanja Ustava i zakona prvoklasnim političkim kriminalcem jer je pokazao da mu ustav i zakon ne znače ništa), jasno je da se ne radi ni o kakvim borcima protiv kriminala nego o zlonamjernicima koji vrlo dobro znaju što rade i zašto to rade. Nažalost, zbog percepcije koja je sagrađena oko njih i koju grade oko sebe, vjerojatno pola njihovih pristaša nije svjesno da bi povjeriti im sudbinu Hrvatske bilo isto kao pedofilu povjeriti čuvanje vlastite djece - stoji u priopćenju koje potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.