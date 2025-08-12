Veterani opleli po navijačima zbog HOS-ove zastave: Pa ta postrojba nije ni bila u Oluji!

Veteranske udruge i ravnatelj HMDCDR-a Ante Nazor izrazili su u utorak zabrinutost zbog toga što je mimohod navijača u Kninu održan bez službene državne zastave, uz isticanje HOS-a i umanjivanje uloge drugih postrojbi, te osudili podizanje desne ruke i veličanje totalitarnih režima.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Oslobodilačkom vojno-redarstvenom operacijom “Oluja” u kolovozu 1995., u vojnom smislu, završio je rat na ozemlju Republike Hrvatske i onemogućena je realizacija velikosrpskoga projekta stvaranja jedinstvene srpske države sa zapadnom granicom duboko na području Republike Hrvatske. Datum oslobođenja hrvatskog kraljevskog grada Knina, u koji su u prijepodnevnim satima 5. kolovoza 1995. ušli pripadnici 7. i 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, zbog njegova strateškog i simboličkog značaja, u Hrvatskoj je proglašen Danom pobjede i domovinske zahvalnosti, a potom i Danom hrvatskih branitelja. Pobjeda hrvatskih snaga u “Oluji” jedan je od najvažnijih događaja u hrvatskoj povijesti, jer je njome osigurana pobjeda Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, odnosno sloboda njezinih građana te teritorijalna cjelovitost i njezin opstanak u međunarodno priznatim granicama. Stoga već 30. godina svakog 5. kolovoza s istim ushićenjem i emocijama gledamo podizanje hrvatske zastave na kninskoj tvrđavi. To je zastava slobode, demokracije i pobjede.

Tridesetu obljetnicu vro „Oluja“ proslavili smo nizom događaja i koncerata te impresivnim vojnim mimohodom, kojima su ispunjene ponosom nazočile mnoge Hrvatice i Hrvati, a vjerujemo i brojni pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Među njima bio je velik broj mladih ljudi i djece, rođene u slobodi, što znači da Hrvatsku imamo kome ostaviti. Simbolički, a nama vrlo emotivno, taj se čin dogodio kada smo na vojnom mimohodu zastavu Republike Hrvatske, pod kojom smo se borili i bili spremni poginuti u Domovinskom ratu, dostojanstveno uručili kadetima Oružanih snaga RH, novoj generaciji Domovini vjernih, koja zna što je bilo.

Dan pobjede prepoznale su i hrvatske navijačke skupine odajući počast „Oluji“ na utakmicama svojih klubova, a posebice navijačkim mimohodom u Kninu 5. kolovoza ove godine, čime su svoje suparništvo na klupskim razinama toga dana podredile nacionalnom zajedništvu, koje je bilo glavni temelj obrane i pobjede Hrvatske u Domovinskom ratu. I koje je temelj naše budućnosti! Taj je čin hvale vrijedan i podržavamo ga, no duboko nas je ražalostilo i zabrinulo to što ispred navijača u mimohodu nije bila službena zastava Republike Hrvatske, onakva kakva je na tvrđavi hrvatskog kraljevskog grada Knina podignuta upravo 5. kolovoza, zbog čega svake godine hodočastimo u Knin. Onakva kakvu je Torcida kreirala u predivnoj koreografiji na utakmici protiv NK Gorice na Poljudu. Nezamislivo nam je slavlje ili obilježavanje bilo kojega događaja iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj bez njezine službene zastave istaknute na primjerenom mjestu. Njezin izostanak u takvim prigodama svojevrsno je nepoštivanje poginulih za Republiku Hrvatsku, pa vjerujemo da se to neće ponoviti. Hrvatska je iznad svih i svega!

Također, mimohod navijača nije bio predvođen zastavom ili znakovljem gardijskih brigada koje su oslobodile Knin – 4. i 7. gardijskom brigadom, niti znakovljem bilo koje druge postrojbe HV-a, HVO-a i specijalne policije, nego zastavom HOS-a, postrojbe koja nije ni sudjelovala u „Oluji“ i koja se već neko vrijeme u dijelu javnosti promovira nesrazmjerno s njenom ulogom u Domovinskom ratu, pa se pitamo koja je stvarna namjera tako organiziranoga mimohoda?! Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu u Domovinskom ratu. Neutemeljeno favoriziranje bilo koje postrojbe iz Domovinskog rata u odnosu na druge može

uzrokovati podjele u našem društvu i katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske. Jednako tako, ništa dobro ne može donijeti dizanje desne ruke u zrak i veličanje totalitarnih režima, jer u tome nema ništa ljudsko, a što nije ljudsko ne može biti ni hrvatsko. Stoga smo, radi sprečavanja daljnjeg falsificiranja povijesti, kao izravni sudionici operacije otvoreni i spremni za suradnju u organizaciji sljedećega navijačkoga mimohoda.

Ne odričemo se niti jedne hrvatske postrojbe koja je časno sudjelovala u Domovinskom ratu, našu poginulu braću i sestre po oružju koji su časno branili hrvatski teritorij nikada nećemo zanijekati, bez obzira na znakovlje pod kojim su ili s kojim su poginuli. Protivimo se zabrani bilo kojega od znakovlja postrojbi koje su branile i oslobađale Hrvatsku u Domovinskom ratu, no istodobno ne pristajemo da nas se, kako je u svojem govoru na svečanosti u Kninu kao predstavnik hrvatskih branitelja poručio i pripadnik 4. gardijske brigade Borislav Lapenda Lav, povezuje s bivšim režimima. Hrvatskoj slobodu i demokraciju te suverenost i međunarodno priznanje od demokratskih država svijeta, u punini značenja tih pojmova, nisu izborili ni ustaški ni komunistički režimi!

Domovinski rat temelj je i ponos suverene i demokratske Republike Hrvatske. Taj je temelj demokratski i slobodarski, stoga svaka proslava i svako obilježavanje događaja iz Domovinskog rata treba ostati u okvirima toga razdoblja hrvatske povijesti i uz zastavu Republike Hrvatske. Odmaknimo se od totalitarnih ideologija iz Drugog svjetskog rata i uživajmo u slobodi i demokraciji izborenoj pobjedonosnom “Olujom” te zastavi slobode, demokracije i pobjede koja se 5. kolovoza 1995. ponosno zavijorila na tvrđavi hrvatskoga kraljevskoga grada Knina.



Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (predsjednik Siniša Troha),

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata (predsjednik Zoran Maras),

Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR-a