'Vezao me za krevet, uzimao mobitel i tukao me pendrekom'

Dvije godine me zapovjednik psihički i fizički zlostavljao bez ikakvog razloga. Vezao me lisičinama za krevete te me tukao pendrekom i uzimao mi je mobitel. U jednom navratu u veljači 2016. godine u Kninu mi je zapovjednik Dražen H. naredio da moram napraviti u četiri dana, a sve je zapisivao u svoju bilježnicu. Nisam ništa prijavljivao jer me je bilo strah, a imao sam i kredit, pokazao mi je pornofilm i govorio da kada ću biti na terenu, da će netko tako zadovoljavati suprugu, ispričao je profesionalni hrvatski vojnik Ante J. na sudu, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Slučaj je završio na sudu jer se Ante J. ozlijedio na vojnom poligonu u Bralovcu kraj Knina, kad je po naređenju zapovjednika radio sklekove i čučnjeve te mu je pukao mišić.

Zbog toga će Ministarstvo obrane morati, ako presuda bude pravomoćna, isplatiti deset tisuća kuna naknade uz kamate za zadnje tri godine.

- Prije nego su me odveli na hitnu, poručnik Robert K. mi je ukinuo poštedu jer sam mlad te da mogu stati na drugu nogu. Koliko znam, zapovjednik je prije mene zlostavljao još jednog vojnika - kazao je Ante J.

I drugi vojnici su potvrdili optužbe na sudu.

- Poznato mi je da je zapovjednik Anti J. na laptopu pokazivao pornić i govorio mu da će mu netko tako zadovoljavati suprugu. Znam da je Ante J. bio na disciplinskom sudu u Splitu, ali ne znam kako je sve završilo jer sam otišao u drugu postrojbu, a protiv zapovjednika je pokrenut disciplinski postupak - svjedočio je vojnik Domagoj M. na sudu.

Sutkinja je povjerovala iskazima Antinih kolega i presudila u korist Ante J.