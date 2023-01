Vić otkrio iznos plaća u Čistoći: 'Razmatramo i uvoz stranih radnika ako se štrajk nastavi'

Davor Vić, voditelj podružnice Čistoća Zagrebačkog Holdinga, gostujući u 'Otvorenom' na HRT-u otkrio je koliko iznose prosječne plaće komunalnih radnika i vozača kamiona, a sve nakon prosvjeda radnika koji se odbijaju vratiti na ulice i obavljati posao dok im se ne ispune zahtjevi.

Vić je na HRT-u naveo je da je uprava 28. prosinca donijela jednostranu odluku da se ide u povećanje materijalnih prava s 1. siječnja. “Radnici su već u siječnju dobili povećanje. 990 eura je prosjek za komunalnog radnika, a 1.240 eura za vozača”, rekao je Vić.

Kazao je kako ni jedna posada kamiona Čistoće ne ide u neispravnom vozilu.

- Pozivamo na zdrav razum i da se počne što prije razgovarati o zahtjevima koji nisu nešto što već nije predočeno upravi i nije nešto što je ona odbila. Moramo reći da je uprava cijelu prošlu godinu pregovarala oko novog kolektivnog ugovora. U jednom trenutku je došlo do razmimoilaženja između koncepata kako bi se ostvarila materijalna povećanja i da radnici ne trpe i ne čekaju - naglasio je Vić.

Vić je rekao i kako ako se štrajk nastavi, posegnuti za alternativnim rješenjima.

- A to je da taj posao moramo povjeriti nekom drugom, da moramo angažirati agencijske radnike, što je paradoks jer je upravo ova Uprava Holdinga na sugestiju i uz podršku sindikata prekinula lošu dugogodišnju politiku, a to je činjenica da je velik dio radnika Čistoće bio preko agencije, znači uopće nisu imali zajamčene ugovore o radu... A tu su i agencije za uvoz stranih radnika, to je isto jedna od opcija koju razmatramo... Mi njima ne prijetimo otkazima, ali morate znati da smo mi odgovorna Uprava koja upravlja javnim novcem i inzistiranje na nekakvih hitnim dogovorima, da ne kažem ucjenama, to jednostavno ne može proći - rekao je.

Podsjetimo, sve je počelo tako da je Čistoća dala izvanredne otkaze trojci radnika jer je utvrđeno da su svo smeće jedne večeri trpali u isti kamion u Središću. To je na noge diglo njihove kolege koje su krenule prosvjedovati nakon čega su trojica spomenutih vraćeni na posao.

