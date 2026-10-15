VIDEO '150 torcidaša napalo navijače Ajaxa na splitskoj rivi'

Na splitskoj Rivi u srijedu navečer došlo je do sukoba navijača Hajduka i nizozemskog Ajaxa. Prema pisanju Dalmatinskog portala, oko 150 pripadnika Torcide napalo je skupinu nizozemskih navijača koju je čuvala policija.

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Tijekom sukoba letjele su bengalke, a obračun je trajao neko vrijeme. Intervenirala je policija, koja se već nalazila u blizini, te blokirala sve prilaze Rivi. Redakciji Dalmacije Danas javili su se građani s informacijama o navijačkim neredima u Ulici slobode.

U gradu je, kako javljaju, opsadno stanje. Zasad nema službenih informacija o ozlijeđenima ni o eventualnim privođenjima zbog ovog napada.

Split: Centar grada pod policijskim nadzorom zbog utakmice Hajduk - Ajax | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Hajduk i Ajax u četvrtak, 15. listopada, od 18.45 sati na Poljudu igraju utakmicu UEFA Konferencijske lige. Policija je još ranije najavila pojačane sigurnosne mjere te pozvala građane i ugostitelje da odmah prijave situacije koje bi mogle prerasti u sukobe.