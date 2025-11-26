VIDEO A je to u Ivancu: 'Skrenula je u krivi smjer, a onda se na raskrižju okretala'

Vozačica s karlovačkim registracijskim oznakama krivo je skrenula kod ivanečkog raskrižja, pa završila u suprotnom smjeru. Tome je svjedočio naš čitatelj, koji je ujedno i instruktor u autoškoli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Vožnja u kontra smjeru | Video: 24sata Video

- Imali smo uživo primjer, kako se to ne radi. Poučna škola za mog kandidata.Krivo je skrenula, završila u suprotnom smjeru, a kad je shvatila što je napravila, krenula je prtljati da se okrene - ispričao je naš čitatelj.

Policija zasad nije zaprimila dojavu o incidentu, no snimku smo im poslali i prema njoj će dalje postupati.