DA NE POVJERUJEŠ
VIDEO A je to u Ivancu: 'Skrenula je u krivi smjer, a onda se na raskrižju okretala'
Čitanje članka: < 1 min
Vozačica s karlovačkim registracijskim oznakama krivo je skrenula kod ivanečkog raskrižja, pa završila u suprotnom smjeru. Tome je svjedočio naš čitatelj, koji je ujedno i instruktor u autoškoli.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Imali smo uživo primjer, kako se to ne radi. Poučna škola za mog kandidata.Krivo je skrenula, završila u suprotnom smjeru, a kad je shvatila što je napravila, krenula je prtljati da se okrene - ispričao je naš čitatelj.
Policija zasad nije zaprimila dojavu o incidentu, no snimku smo im poslali i prema njoj će dalje postupati.
