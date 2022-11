VIDEO Admiral Velez s nosača aviona USS George H.W. Bush: 'Na brodu smo svi kao obitelj'

U Split je sredinom prošlog tjedna uplovio jedan od najvećih i najmoćnijih ratnih brodova na svijetu - američki nosač aviona USS George H.W. Bush (CVN-77) na nuklearni pogon.

USS George H.W. Bush, vrijedan 6,2 milijarde dolara, u Split je došao nakon završene velike NATO vojne vježbe "Neptune Strike 2022" koja se do 28. listopada odvijala na Mediteranu. Izgrađen je 2009. godine, dug je 333 metra, a može ploviti dulje od 20 godina bez dopunjavanja goriva. Brod može nositi 90 aviona i helikoptera, a na njemu je više od pet tisuća mornara i zrakoplovaca.

Admiral Dennis Velez s nosača aviona USS George H.W. Bush otkrio je detalje jednog od najvećih i najmoćnijih ratnih brodova na svijetu.

- Bio sam prvi put u Hrvatskoj u Dubrovniku, sredinom '90-ih, i jako sam se veselio ovom posjetu. Drago nam je da ovakvim posjetima možemo ojačati suradnju s ostalim članicama NATO saveza i i da svi stojimo zajedno jedni uz druge. NATO je zaslužan za mir i stabilnost preko 70 godina. Trenutno smo na Maditeranu i tu ćemo i ostati – kazao je admiral Velez. Na pitanje očekuju li kakve posebne izazove tijekom njihova boravka na Mediteranu s obzirom na političku situaciju kaže kako su oni utrenirani, osposobljeni i spremni na sve.



- Ovaj posjet Splitu dobro je došao našoj posadi da se malo opusti. Mi radimo sedam dana, 24 sata tjedno. Ja osobno odgovaram na puno e-mailova – nasmijao se admiral Velez dodajući kako je u njihovu radu važno graditi povjerenje i međusobno i s ostalim članicama NATO saveza.

- U mornarici sam 31 godinu, od toga sam 25 godina u braku i imam troje odrasle, uspješne djece. Posadi je također teško, svaku slobodnu minutu koriste da se jave svojim najdražima, obitelji i prijateljima. Ali mi smo na brodu postali kao obitelj i to nam olakšava, kao i činjenica da radimo nešto važno. Zadnji put smo bili u Virginiji u kolovozu, i vraćamo se iduće proljeće – kazao je Velez.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Svoje iskustvo na nosaču zrakoplova s medijima je podijelio i pilot John Haslett.

- Ugovori su na osam godina, a meni je preostalo još pet. Volio bih nakon toga ostati u vojsci, dok god budem dobivao zadatke u kojima budem uživao i s kojima sam zadovoljan – kazao je 30-godišnji Haslett, pilot zrakoplova EA-18G Growler, zadužen za elektroničko ratovanje. Inače je iz Sjeverne Karoline, i kaže nam, jako je ponosan na ono što radi i što ovdje predstavljaju Ameriku. Nedavno su, na povratku iz misije sa sjeverozapadu Poljske, imali velikih problema s vremenom i maglom i ostajali su bez goriva. Nisu uspjevali sletjeti na nosač zrakoplova. Pet puta su punili gorivo u zraku, a potom su dobili informaciju kako su uvjeti za slijetanje u dubrovačkoj zračnoj luci dobri. Tamo su naposlijetku i sletjeli i prenoćili.

Kaže kako do sada ima 500 sati letenja u "Growleru", a ukupno u vojsci 800 sati. Na pitanje koliko je opasno i sretno raditi taj posao, John kaže kako ovisi o mnogim čimbenicima.

- Neki su teški, neki su benigni. Određeni letovi mogu biti ekstremno naporni zbog količine podataka koje trebate obraditi, brzo ih razumjeti i odgovoriti na njih. To je najizazovniji dio posla. Ali imamo razne treninge koji nas pripremaju na sve situacije. Zna biti jako stresno – kazao je Haslett dodajući kako su dobili i dopust s broda da odu u posjet Splitu.

- Imali smo kuću 20 minuta odavde, u mirnom dijelu grada, bila je to lijepa promjena. Svaki puta kad letimo imamo priliku uživati u ljepotama hrvatske obale – kazao je Haslett.





Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kapetan broda, Dave Pollard otkrio je kako je prvi put u Hrvatskoj bio 2000. godine i od tada se u Hrvatsku vratio sedam puta.

- Prošle godine bio sam s obitelji. Lijepo je dovesti pet tisuća članova posade u Hrvatsku, u Split, u zemlju tako bogate kulture – kazao je kapetan Pollard rekavši i nekoliko rečenica o samom brodu.

- Imamo četiri katapulta, lansiramo četiri zrakoplova u roku od minute i pol, a katapulte pripremimo u roku od dvije minute. Spremni smo za operacije 24 sata na dan. Iznimna je čast biti zapovjednik na ovom ratnom brodu jer radimo toliko različitih poslova, ovo je grad u malom. Na njemu imamo sve potrebno, od dentalne i medicinske njege, trgovine, svaki dan poslužimo 18.000 obroka – kazao je kapetan Pollard.



Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Poručnica Sarah Huston, inače je pilotkinja helikoptera, ali trenutačno ne leti već radim na poletno-sletnoj palubi, lansira zrakoplove i priprema sve za njihovo slijetanje.



- Inače sam iz Michigana, i kada sam dipolomirala, išla sam u školu letenja. Preselila sam se u San Diego u Kaliforniji, gdje sam letjela helikopterima četiri godine, a potom sam se ponovno preselila i to u Virginiju gdje sam radila kao instruktor letenja za helikoptere. Moj zadatak je da sve dobro izračunam kako bi zrakoplovi poletjeli i sletjeli sigurno. Također sam nadređena u hangaru, oko 120 ljudi je u mojem timu. Kad sam preuzela ovaj posao mislila sam da je to samo pritiskanje gumba za lansiranje, ali je mnogo zadataka u tom procesu, od toga da je katapult postavljen ispravno i da su svi parametri prije lansiranja i prihvata zrakoplova dobro uračunati. Sve ovisi o težini samog aviona, ali i vremenskim uvjetima – kazala je 31-godišnja Sarah Huston.

