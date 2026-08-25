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BORBA S VATROM

VIDEO Pogledajte kako su gasili požar na jahti kod Čiova

Piše 24sata,
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VIDEO Pogledajte kako su gasili požar na jahti kod Čiova
Foto: DVD Trogir
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Na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenja mora i morskog okoliša, a pozicija je bila pod nadzorom vatrogasnog plovila 'Sv Florijan'...

Jahta na kojoj je u ponedjeljak kod Čiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznalo se od zapovjednika trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble.

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Kako su izvijestili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o ranijim koordiniranim aktivnostima na gašenju požara motorne jahte, koja je zbog oštećenja potonula na mjestu nesreće, bez stradalih i ozlijeđenih. Iz Središnjice su također izvijestili o koordiniranoj akciji službenika hvarske Ispostave, koji su pružili podršku vatrogascima u obuzdavanja požara u paklinskom arhipelagu.

DVD Trogir objavio je snimku gašenja požara. 

"Jučer smo sudjelovali na intervenciji požara jahte na južnoj strani otoka Čiova. Uz DVD Trogir na intervenciji su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira, DVD Kaštel Gomilica i DVD Okruk s ukupno 18 vatrogasaca, 4 vozila i 2 plovila, uz Lučku kapetaniju i Obalnu stražu", izvijestili su. 

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Iz splitske Kapetanije javili su kako je svih šest osoba sa opožarene jahte evakuirano bez stradalih i ozlijeđenih na pilotinu.

Unatoč uloženim naporima u pokušaju stavljanja požara pod nadzor, iz splitske Kapetanije javljeno je u ponedjeljak kako je opožarena motorna jahta potonula na dubinu preko 31 metar.

Na poziciji nesreće nije uočeno onečišćenja mora i morskog okoliša, a pozicija je bila pod nadzorom vatrogasnog plovila 'Sv Florijan'.

Prema svim sudionicima u pomorskom prometu tim dijelom akvatorija odašilje se poruka upozorenja (SECURITE), putem Obalne radio postaje ORP Split-radio.

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