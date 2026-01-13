Obavijesti

BRANI MU NASTUP U PULI

VIDEO Ako ne znaš što je bilo. Evo kako je Peđa Grbin pjevao Čavoglave, a Thompsonu brani

Nakon Thompsonovih koncerata u Poreču, Peđa Grbin jučer je rekao kako mu neće dati dozvolu za Arenu u Puli, ali ni ostale prostore u gradu. - Ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, mogao nastupati u Puli- rekao je Grbin. Bivši šef SDP-a pak ostao je upamćen po snimci iz 2014. kad je za šanskom pulskog kluba pjevao upravo Thompsonove 'Čavoglave'. Nakon toga je rekao da je to bilo pogrešno i da je bio 'pijana budala'.

Nećeš u Pulu, nisi ni prije. Grbin: 'Thompson neće pjevati u Puli dok sam ja gradonačelnik!'
 

VIRALNA SNIMKA

VIDEO Jelen od 17 kilograma protiv nosoroga od tonu i pol: Pogodite, tko se dao u bijeg?

WROCLAW U lijevom kutu jelen muntjak težak 17 kilograma, u desnom kutu indijski nosorog težak 1660 kg. Neka borbe počnu! Tako bi ovaj 'dvoboj' najavili da je riječ o boksačkom meču. U ZOO-u u Wroclawu snimljen je viralni video u kojem se vidi kako nosorog bježi od malenog jelena imena Dad. "Nosorog je svjestan svoje veličine, nježan je. Za njega je ovo bila igra. Ali za jelena je ovo bila žestok sukob u kojem je obranio svoju partnericu", poručuju iz ZOO-a...

SPORTSKA MANIFESTACIJA

VIDEO U Velikoj Gorici započela jubilarna 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih

U prvom izdanju ovogodišnje sezone sudjeluje više od 1.200 velikogoričkih osnovnoškolaca. Jubilarna sezona započela je nagrađivanim projektom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“, koji povezuje sport, igru i edukaciju o održivom razvoju. Otvorenju su nazočili i ambasadori Sportskih igara mladih, među kojima su sportske legende Vlado Šola i Goran Ivanišević.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mizeran rast osnovica socijalnih naknada. Veće za 5 do 10 eura?!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Za mizernih pet do deset eura raste osnovica socijalnih naknada, između ostalih i za roditelje njegovatelje. Oni su šokirani odlukom, smatraju da im se Vlada tako ruga... Glavni tajnik NATO-a Rutte u Zagrebu, sastao se s Plenkovićem i Milanovićem. Više od 500 mrtvih u masovnim prosvjedima u Iranu . "Nema brige, Hrvatska se nema koga bojati", za 24 sata kaže Mirko Alilović. Ruskinja u Zagrebu napala zaštitara dildom od 30 cm! Legendarni golman dodaje da smo s Kuzmanovićem i Mandićem mirni sljedećih 15 godina. Belinho otišao u Kustošiju, bio je nezadovoljan u Dinamu i smatra da je spreman za seniorski nogomet.

UZNEMIRUJUĆE

VIDEO Kako je počeo kaos u Dubravi. Zabijali se autima, tukli. A onda ga je pregazio!

Žestoki sukob izbio je nakon svađe 23-godišnjaka i 47-godišnjaka u zagrebačkoj Dubravi. 'Pali' su udarci u glavu, a stariji se svojim autom zabio u auto 23-godišnjaka. Zatim je 47-godišnjak krenuo s parkinga, a mlađi mu je prepriječio put tijelom. 47-godišnjak je tada autom naletio na njega, a mlađem muškarcu pružili su liječničku pomoć u KBC-u Zagreb, potvrdila je zagrebačka policija.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vojska puca na prosvjednike u Iranu. Mrtvačnice su pune...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Situacija u Iranu i dalje napeta, prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Mrtvačnice su pune, vojska i policija pucaju na prosvjednike, koji su proglašeni neprijateljima i kao takvi mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu. Iranac s hrvatskom adresom za 24sata kaže da nije uspio kontaktirati obitelj već više 60 sati, otkad su iranske vlasti ugasile internet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte dolazi u Hrvatsku, sastat će se odvojeno s Plenkovićem i Milanovićem. APN još ne želi otkriti koliko Hrvata je državi dalo svoje stanove na raspolaganje u sklopu projekta priuštivog stanovanja. Led je okovao Knin, odgođen početak drugog polugodišta u osnovnim i područnim školama do srijede.

