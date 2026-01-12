Nećeš u Pulu, nisi ni prije. Grbin: 'Thompson neće pjevati u Puli dok sam ja gradonačelnik!'

Glazbenik Marko Perković Thompson za vikend je održao dva koncerta u Poreču, dvoranom se opet orio ustaški pozdrav ZDS. "Istra je ustala iz sjene, pulska Arena te čeka", stajalo je na jednom transparentu kojeg su donijeli njegovi obožavatelji. Thompson je piše Večernji list, poručio kako postoji interes za taj koncert, ali kako još nije vrijeme. "Pula je također hrvatski grad, ali još ćemo malo pričekati", kazao je Thompson.

A čekanje bi moglo potrajati. Jer gradonačelnik Pule Peđa Grbin Thompsonu neće dati dozvolu za Arenu u Puli. I to ne vrijedi samo za Arenu, već za sve ostale prostore kojima upravlja grad. Pojašnjava kako u pravilniku za održavanje programa u amfiteatru stoji da se termin za održavanje programa može dobiti samo za program koji je od interesa za Grad Pulu i koji nije protivan vrijednostima koje se primiču gradskim Statutom.

- Imajući navedeno u vidu ne vidim kako bi onaj koji misli da bi za Istru trebalo biti tragično i loše što je 1945. godine ušla u sastav Hrvatske, odnosno što je oslobođena i što je napokon došla pod kontrolu Hrvatske, mogao nastupati u Puli. U konačnici, ja kao gradonačelnik imam pravo i sam kao predstavnik vlasnika donijeti odluku o zabrani koncerta tako da mogu kazati da dok sam ja gradonačelnik Thompson neće u Puli nastupati u prostorima kojima upravlja grad. Tamo gdje grad nema nadležnost odluke, naravno, donose drugi - kazao je Grbin za Večernji list.

Nije htio komentirati Thompsonove nastupe u Poreču, gdje mu gradska vlast sa šefom IDS-a Lorisom Peršurićem nije zabranila koncerte.

- Ja odgovaram za Pulu - kazao je Grbin.

Thompson je u pulskoj Areni htio nastupati i 2008. godine, ali mu je tadašnji gradonačelnik Boris Miletić 'spustio rampu'. Cijeli slučaj završio je na sudu, Thompson na kraju nije održao nastup. Više o tom slučaju pročitajte OVDJE.