VIDEO Alarm za cijelu državu, bit će obilnih pljuskova. Potop u Zagrebu, stablo palo na pješaka

Nakon sunčanog dana i visokih temperatura, noćas je stigla velika promjena u Hrvatsku s obilnom kišom. Jako nevrijeme zahvatilo je usred noći zagrebačko područje te je opet potopljen podvožnjak u Škorpikovoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Potop u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite izvijestili su kako je zagrebačko područje zahvatilo jako nevrijeme oko 5.30 sati. Centar 112 dobio je desetak dojava građana o posljedicama, a uglavnom su se odnosile na poplavljene ceste, podrume i garaže kuća i poslovnih prostora. Obavijestili su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena.

Na Aveniji Dubrovnik u Zagrebu stablo je palo na pješaka, a još nije poznato o kakvim se ozljedama radi. Prevezli su ga u KBC Zagreb.

Na sljemenskoj cesti iznad Šestinskog Lagvića srušeno je stablo nasred ceste.

Iz JVP Zagreb rekli su da su uklonili oba srušena stabla, a imali su i izvlačenje dva vozila iz pothodnika.

Foto: Čitatelj 24sata

Lokalno će biti i obilnih pljuskova s grmljavinom, a zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. DHMZ javlja da će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak u Dalmaciji okretati na sjeverozapadnjak. Na sjevernom Jadranu će popodne zapuhati bura i jačati.

Najviša dnevna temperatura bit će od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26 Celzija.

Poslijepodne na kopnu doći će i do osjetnog pada temperature zraka. Hrvatska je danas cijela pod žutim meteoalarmom zbog opasnog vremena.

U nedjelju će na Jadranu biti većinom sunčano. U unutrašnjosti još u noći i rano ujutro pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, osobito na istoku Hrvatske, zatim razvedravanje sa zapada.

U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na moru jaka, na udare i olujna bura, a podno Velebita prijepodne i orkanski udari, javlja DHMZ. Najniža temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. Prognoza će se ipak poboljšati te će samo obala biti pod žutim meteoalarmom.