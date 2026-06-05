VIDEO Albanski premijer: 'Tri su stvari koje ne mogu predvidjeti - Bog, seks i EU'

LUDA VOŽNJA

VIDEO Potpuna ludost u Kaštel Novom: Vozim 50, a prestiže me maloljetnik na romobilu sa 60! U Kaštel Novom jedan je vozač automobila svjedočio potpuno suludoj situaciji na cesti. Naime, vozio je brzinom od 50 km/h, no u jednom ga je trenutku prestigao električni romobil koji je vozio brzinom od 60 km/h. Da stvar bude gora, romobilom je upravljao maloljetnik, i to bez kacige!

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