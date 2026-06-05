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NAŠALIO SE U TIVTU

VIDEO Albanski premijer: 'Tri su stvari koje ne mogu predvidjeti - Bog, seks i EU'

ALBANIJA - Albanski premijer Edi Rama našalio se u petak na sastanku čelnika Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Tivtu, poručivši da postoje "tri stvari koje se ne mogu predvidjeti: Bog, seks i EU". Rama je sudjelovao na skupu u Tivat na kojem su glavne teme bile proširenje Europske unije i gospodarska integracija regije. Više je puta istaknuo kako mu je cilj da Albania postane članica EU do 2030. godine.

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Odgovor premijera Albanije o pridruživanju u EU VIDEO
Odgovor premijera Albanije o pridruživanju u EU | Video: 24sata/Reuters
RAD DEJANA ŠEBASTIJANA

VIDEO Svi zastanu zbog novog murala u Sesvetama

Zagrebačka ulica u Sesvetama bogatija je za još jeda mural koji privlači poglede. Napravio ga je Dejan Šebestijan, samouki umjetnik iz Kotoribe, koji danas živi i radi u Zagrebu. Poznat po velikim muralima koji unose kolorit, emociju i kreativnost u urbanu svakodnevicu.

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Novi mural mladog umjetnika Dejana Šebestijana u Sesvetama VIDEO
Novi mural mladog umjetnika Dejana Šebestijana u Sesvetama | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
TVRDE DA SU AMERI POBJEGLI

VIDEO Iran zapucao na američke brodove. Ako se vrate...

Iranska mornarica navodi da je ispalila hitce upozorenja, projektile Qadir i bespilotne letjelice Shahid Danaye, prema dva američka razarača (DDG-103 i DDG-87) u Omanskom zaljevu. Oba ratna broda povukla su se prema Indijskom oceanu. Iran također tvrdi da je američki amfibijski jurišni brod USS Tripoli bio prisiljen napustiti to područje. Upozorenje Iranske mornarice: ako se američki brodovi vrate, koristit će se projektili većeg dometa.

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Iranska mornarica zapucala na američke brodove VIDEO
Iranska mornarica zapucala na američke brodove | Video: 24sata/X
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o pripremama za utakmice na SP-u: 'Gledali smo videe nas i protivnika'

Ivan Strinić otkrio je da se većina pripreme za pojedinačne utakmice krije u razgovoru s analitičarom i gledanju snimki igranja. Pogledajte u videu

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Ivan Strinić o pripremama za utakmice: 'Gledali smo videe nas i protivnika' VIDEO
Ivan Strinić o pripremama za utakmice: 'Gledali smo videe nas i protivnika' | Video: 24sata Video
LUDA VOŽNJA

VIDEO Potpuna ludost u Kaštel Novom: Vozim 50, a prestiže me maloljetnik na romobilu sa 60!

U Kaštel Novom jedan je vozač automobila svjedočio potpuno suludoj situaciji na cesti. Naime, vozio je brzinom od 50 km/h, no u jednom ga je trenutku prestigao električni romobil koji je vozio brzinom od 60 km/h. Da stvar bude gora, romobilom je upravljao maloljetnik, i to bez kacige!

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Prestizanje romobilom VIDEO
Prestizanje romobilom | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'. Strava u Medulinu: Četvero mrtvih nakon pada zrakoplova

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvero mrtvih u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, u Puli uz potopljen gliser pronašli mrtvo tijelo, zbog rušenja Vjesnika zatvorili podvožnjak u Slavonskoj, rastu tenzije između Srbije i Crne Gore, velike gužve za blagdan...

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video

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