Obavijesti

News

Komentari 1
TRAGIČNA NESREĆA

VIDEO Autobus upao u rijeku prilikom ukrcaja na trajekt u Bangladešu, poginulo 24 ljudi

HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Spasioci su iz potopljenog autobusa izvukli 22 tijela, uključujući šest muškaraca, 11 žena i petero djece, rekao je dužnosnik vatrogasne službe Talha Bin Zasim.

Najmanje 24 osobe poginule su nakon što se putnički autobus s oko 40 putnika survao u rijeku Padmu pokušavajući se ukrcati na trajekt u Bangladešu, rekli su dužnosnici u četvrtak. Nesreća se dogodila u srijedu kada je autobus izgubio kontrolu približavajući se trajektu u Daulatdiji u okrugu Rajbari, oko 100 kilometara od Dhake. Autobus se prevrnuo i potonuo gotovo 9 metara u rijeku, prema policiji te vatrogasnoj službi i civilnoj zaštiti.

Pokretanje videa...

Najmanje 24 poginulih nakon što je autobus pao u rijeku tijekom ukrcavanja na trajekt u Bangladešu 00:57
Do sada je potvrđena smrt dvadeset četiri osobe, uključujući dvije žene koje su umrle nakon što su spašene, rekao je.

Četiri vatrogasne jedinice i 10 ronilaca predvodili su potragu i spašavanje, uz podršku vojske, policije, obalne straže i lokalnih vlasti.

Dužnosnici se boje da bi se još putnika moglo voditi kao nestalo. Stotine ljudi svake godine umiru u prometnim i trajektnim nesrećama u Bangladešu.  

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026