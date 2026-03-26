VIDEO Autobus upao u rijeku prilikom ukrcaja na trajekt u Bangladešu, poginulo 24 ljudi

Najmanje 24 osobe poginule su nakon što se putnički autobus s oko 40 putnika survao u rijeku Padmu pokušavajući se ukrcati na trajekt u Bangladešu, rekli su dužnosnici u četvrtak. Nesreća se dogodila u srijedu kada je autobus izgubio kontrolu približavajući se trajektu u Daulatdiji u okrugu Rajbari, oko 100 kilometara od Dhake. Autobus se prevrnuo i potonuo gotovo 9 metara u rijeku, prema policiji te vatrogasnoj službi i civilnoj zaštiti.

Pokretanje videa... 00:57 Najmanje 24 poginulih nakon što je autobus pao u rijeku tijekom ukrcavanja na trajekt u Bangladešu | Video: 24sata/reuters

Spasioci su iz potopljenog autobusa izvukli 22 tijela, uključujući šest muškaraca, 11 žena i petero djece, rekao je dužnosnik vatrogasne službe Talha Bin Zasim.

Do sada je potvrđena smrt dvadeset četiri osobe, uključujući dvije žene koje su umrle nakon što su spašene, rekao je.

Četiri vatrogasne jedinice i 10 ronilaca predvodili su potragu i spašavanje, uz podršku vojske, policije, obalne straže i lokalnih vlasti.

Dužnosnici se boje da bi se još putnika moglo voditi kao nestalo. Stotine ljudi svake godine umiru u prometnim i trajektnim nesrećama u Bangladešu.