VIDEO Autom odletjeli u more u Zadru. 'Bili su daleko od obale'

Vozač automobila, strani državljanin s boravištem u Zadru, odveden je na kriminalističko istraživanje u zadarsku policiju zbog izazivanja prometne nesreće. Imao je 0,65 promila alkohola u krvi

<p>Vozač (31) je prebrzo uletio u zavoj na Trpimirovoj obali u Zadru. To je mjesto na kojem automobili često padaju u more. Sletio je i on, a vozilo je završilo na krovu. Bila je subota, oko 23 sata. S njim su bila trojica putnika iz Zadra od 26, 39 i 41 godinu starosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Teško su ozlijeđeni 39-godišnjak i 41-godišnjak, te im je medicinska pomoć pružena u zadarskoj Općoj bolnici, a 26-godišnjak i vozač prošli su bez ozlijeda.</p><p>- Očevici su mi rekli da su dvojica bila bez svijesti te da su ih oživljavali i ispumpavali im vodu. Njih nije više bilo kad sam ja stigao, odvela ih je Hitna pomoć, ali kažu mi da će biti u redu. Automobil je završio na krovu dosta daleko od obale, nekih sedam-osam metara. Na sreću imam kran od 17 metara. Brat Marin mi je bio na komandama vozila vučne službe, a ja sam se spustio na auto. Nisam se čak ni smočio, jer sam se spustio preko remena. Dva su kotača bila u zraku, a dva na površini jer je bilo plitko, tako da sam bez problema zakačio dva kotača i digli smo auto. Položili smo ga bočno na oštećenu stranu - kazao nam je Josip Deur iz zadarske vučne službe Deur.</p><p>Vozač automobila, strani državljanin s boravištem u Zadru, odveden je na kriminalističko istraživanje u zadarsku policiju zbog izazivanja prometne nesreće. Imao je 0,65 promila alkohola u krvi.</p>