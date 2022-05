VIDEO Bacali bombe na aute u Rijeci: Uhitili trojicu, pronašli su im drogu, oružje i eksploziv

Kriminalističkim istraživanjem požara više vozila u utorak u Rijeci troje ljudi je osumnjičeno za 18 kažnjivih djela i zadržano u istražnom zatvoru, izvijestila je u srijedu Policijska uprava primorsko-goranska.

Pogledajte video: Podmetali požare i dizali aute u zrak

Na izvanrednoj konferenciji načelnik Sektora kriminalističke policije ove PU Robert Tomac rekao je da je policija vrlo brzo, nakon četiri sata od dojave o požaru utvrdila tko su mogući počinitelji te privela petero ljudi, hrvatskih državljana s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

- Bilo je to strašno, cijelu noć nisam spavala. Nešto prije 2 sata u noći probudila me prva gromoglasna eksplozija, grunulo je ko najjači grom kojeg možete zamisliti. Cijela ulica svjetlila je ‘kao Betlehem’, rekla nam je u utorak potresena svjedokinja buktinje iz riječke Ulice Rastočine.

U pretrazi njihovih domova i vozila pronađeni su predmeti koji se povezuju s paleži, vatreno oružje, eksplozivne naprave, droga, novac i više mobitela.

Među njima su izdvojena trojica koji su osumnjičeni za podmetanje požara na osobnim vozilima u Rastočinama, ali i za bacanje eksplozivne naprave na vozilo u ožujku u istoj ulici, te za dva bacanja eksplozivnih naprava u dva navrata u veljači u dvorište kuće na Kantridi.

POGLEDAJTE VIDEO

U svim tim slučajevima nije bilo ozlijeđenih.

- Njih trojica se tako terete za četiri kažnjiva djela opće opasne radnje, sedam djela trgovanja drogom, šest nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva te jedno oštećenja tuđe stvari - naveo je Tomac.

Oni su i prije ove kriminalističke obrade bili poznati policiji i to zbog zlouporabe droga ili imovinskog kriminaliteta. Procijenjena materijalna šteta nastala jučerašnjim požarom na šest automobila je oko pola milijuna kuna, naveo je.

- Izašla sam kada se začula druga, a potonm još dvije eksplozije. Neznam jesu li u pitanju bile gume ili što drugo. Vatra je tad zahvatila bor visok nekoliko metara u dvorištu vrtića i obližnje kontejnere. Ne mogu vam to opisati, takvu buku i plamen. Brzo je stigla policija koja me je "potjerala" nazad u kuću zbog, kako su rekli, svoje sigurnosti - ispričala je svjedokinja.

U potpunosti je uništena Alfa Romeo Giulietta, velike ‘opekline’ ima VW Golf, podosta štete našli su na Fiat Doblu, dok je najmanje oštećena Nissan Almera. Vlasnici Nissana i Alfe, koji su zatekli svoje izgorene automobile u navedenoj ulici, smatraju kako su kolateralne žrtve eksplozije i požara, tj. kako njihovi auti nisu bili meta.

Ovom prigodom je Robert Tomac naglasio da građani ne trebaju biti zabrinuti za sigurnost u gradu, jer je riječ o izdvojenim slučajevima, a policija je pokazala učinkovitost brzim privođenjem osumnjičenih.

Eksplodirali spremnici goriva

U ulici Rastočine u Rijeci je nešto prije 2 sata u utorak buknuo požar na nekoliko parkiranih vozila i spremnika za otpad. Utvrđeno je da uzrok požara nije eksplozija, nego su zbog požara eksplodirali spremnici goriva.

- Ovo je treći put da dolazi do ovakvih eksplozija i to je sada stvarno postalo zastrašujuće. O svemu smo već obavještavali policiju, no nikad nismo dobili povratne informacije - kažu susjedi.

U prvoj eksploziji 2020. je ekplodirao BMW istih vlasnika, tj. obitelji, oca, majke i djeteta, koji žive u obližnjoj zgradi. U drugom požaru prije par mjeseci, u istoj ulici, također je ciljan auto iste obitelji, ali su počinitelji pogriješili pa zapalili auto do njihovog. Ovaj put meta je auto djevojke koja je u vezi s čovjekom koji je u Njemačkoj.

Najčitaniji članci