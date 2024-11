VIDEO Bivši šef Klaićeve Goran Roić izašao iz istražnog zatvora: 'Izigran sam i javno ponižen!'

Bivši čelnik Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj Goran Roić izašao je iz istražnog zatvora u Remetincu. Po njega je stigao njegov sin.

- Ranjen sam do duše, javno ponižen, izigran, ali jači nego ikada jer sam uvjeren u krivnju, ne malu, nego nula. Međutim, nažalost, osvijestio sam da presumpcija nevinosti ne postoji, postoji presumpcija krivnje i jedan linč javnosti bez ikakve podloge. Jedva čekam da se to sve rasvijetli. Ne mogu pričati o detaljima, ali gorim od želje - rekao je Roić.

Tvrdi da s Petračima nema nikakvog odnosa, osim poznanstva jednog od njih.

- Jedva čekam da svoju obitelj zagrlim i da ispričam što postoji, što su morali ovo doživjeti uz mene, ali nadam se da kada sve ovo prođe da ćemo imati hrabrosti pogledati me u oči i ispričati se za sve ovo. Uvjeren sam u to i živim za taj trenutak. Imam biološku obitelj, imam drugu obitelj, Klaićevu bolnicu na koju sam ponosan i za koju sam uložio cijeli život i karijeru, i u novu Nacionalnu dječju bolnicu. Ne sumnjam da je bolnica u sigurnim rukama, sigurno zacrtana, meni je to najbitnije u ovom trenutku - rekao je.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Kazao je da mu je bilo šokantno, ali se zahvalio "potlačenim djelatnicima koji puno rade".

- Pokazali su više ljudskosti, dostojanstva i poštivanja nego mnogi drugi u ovim trenutcima kada je to najbitnije - dodao je.

Ispitali su sve svjedoke, a Roić će se braniti sa slobode, isto kao i bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je iz istražnog zatvora izašao u ponedjeljak.

Vijeće Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj pokrenulo je postupak razrješenja Roića s funkcije ravnatelja. Također mu je zamrznuto članstvo u HDZ-u.