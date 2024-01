VIDEO Novi problem za Boeing: Usred leta zapalio se 747-8 i morali prisilno sletjeti u Miami

Let Atlas Aira krenuo je u San Juan u Portoriku, iz međunarodne zračne luke Miami kasno u četvrtak. Pilot je obavio hitan poziv kako bi prijavio požar u motoru i zatražio povratak u zračnu luku, prema višekanalnim snimkama razgovora između kontrole zračnog prometa i zrakoplmova dostupnim na liveatc.net, piše Reuters.

- Imamo požar na motoru - rekao je jedan od članova posade zrakoplova, dodajući da je do požara došlo "na izlasku" iz zračne luke.

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) provode istragu. Iz FAA javljaju da je inspekcija nakon leta pokazala rupu veličine loptice iznad motora, dok je NTSB "otvorio istragu i prikuplja informacije kako bi procijenio i odredio opseg istrage".

Video snimke s platforme 'X', koje nisu službeno potvrđene kao autentične, pokazuju kako plamen suklja iznad lijevog krila tijekom leta.

- Posada je pratila standardnu proceduru i sigurno su se vratili u zračnu luku - objavili su iz Atlas Aira te dodali kako će provesti istragu kako bi utvrdili uzrok kvara.

Američki stručnjak za zračnu sigurnost John Cox rekao je da problemi s jednim motorom općenito nisu značajan događaj, ali je incident zvučao puno ozbiljnije zbog rupe i istrage NTSB-a.

- U unutrašnjosti tog motora postoji mnogo rotirajućih dijelova uključujući lopatice. Motor je dizajniran da pokuša obuzdati odvajanje lopatica i oni provode testiranje i certificiranje za to. Ali događa se da dođe do neočekivanog kvara, a to je tada potrebno istražiti - rekao je Cox.

Istražitelji će se baviti pitanjima kao što su starost motora i podacima o održavanju. Boeing je rekao da podržava Atlasovu i NTSB-ovu istragu incidenta.

Atlas Airov Boeing 747-8 star je osam godina, a pokreću ga četiri motora General Electrica (GE.N). GE Aerospace pruža tehničku pomoć FAA i NTSB.

Učestali kvarovi

Ovaj kvar motora dolazi u pozadini dviju zrakoplovnih nesreća ove godine.

U sudaru putničkog zrakoplova Airbus A350 Japan Airlinesa sa zrakoplovom obalne straže u Tokiju, poginulo je pet članova posade 2. siječnja.

Nekoliko dana kasnije, mlažnjak Boeing 737 MAX 9 prinudno je sletio nakon što su se usred leta odvojila vrata na kabini, što je natjeralo FAA da privremeno prizemlji 171 mlažnjak radi sigurnosnih provjera.