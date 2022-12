VIDEO Božić je uhićen, ali šuti. Dvojica pomagača mogla bi dobiti do pet godina zatvora

Kriminalistička istraga u slučaju 29-godišnjeg Ivana Božića osumnjičenog za pokušaj teškog ubojstva policajca je gotova, a dvojica njegovih pomagača, 31-godišnjak i 22-godišnjak sumnjiče se da su mu pomagali u skrivanju. Za to kazneno djelo mogli bi "služiti" od šest mjeseci do pet godina zatvorske kazne. Predani su pritvorskom nadzorniku. Jedan uhićeni je pušten na slobodu jer nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Epilog je to dvodnevne policijske potrage i istrage, a Split, Solin i sva druga okolna mjesta konačno mogu odahnuti.