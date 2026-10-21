VIDEO Bujice paralizirale Krim, iz vode spašavali djevojčicu

ZASTOJ U ZAGREBU

VIDEO Jutarnji kaos kod Cibone: 'Ni pauk nije mogao maknuti auto koji je blokirao tračnice...' ZAGREB - Sat vremena je, kako javljaju čitatelji, automobil stajao na tramvajskoj pruzi kod Cibone, u srijedu u 4.45 sati. Došao je i pauk, ali i on je imao poteškoća s podizanjem auta koji je blokirao promet pa se dodatno čekalo. Navodno je samo jedan tramvaj uspio izaći s Remize cijelo to vrijeme. ZET je objavio kako se tramvajski promet normalizirao tek oko 6.20 sati od Trga žrtava fašizma do Borongaja te u 6.47 od Ljubljanice do Savske ceste.

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