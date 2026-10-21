VODA NOSILA STIJENE
VIDEO Bujice paralizirale Krim, iz vode spašavali djevojčicu
Obilne kiše izazvale su bujične poplave na jugu Krima, a u turističkom gradu Jalti proglašeno je izvanredno stanje. Između 17. i 19. listopada palo je više od 400 milimetara kiše. Voda se i dalje slijeva s okolnih planina, a u naselju Koreiz stanovnici i spasilačke službe uklanjaju stijene i otpad s ulica. Evakuirano je deset ljudi, a spasitelji su iz nabujale vode užetom izvukli djevojčicu. Poplavljeni su i akvarij s više od 100 gmazova te trolejbusno spremište, dok su u dijelu naselja zabilježeni prekidi opskrbe strujom.