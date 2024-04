VIDEO: JUŽNJAČKA PORUKA

Pogledajte koreografiju Torcide za derbi 'Jug će ponovno ustati'. Imali poruku i za vodstvo HNS-a SPLIT - Sjeverna tribina Poljuda za derbi protiv Dinama pripremila je koreografiju u bojama Hajduka s kaubojem koji puca iz revolvera, konjima i porukom "South will rise again" (Jug će ponovno ustati). Inače, to je pjesma američke Konfederacije, koja je imala iste boje na zastavi, i zbog čega je Hajduk u prošlosti plaćao kazne HNS-u po naputku Uefe. A savezu su u 23. minuti uputili poruku zbog tempiranja utakmice na Veliku subotu: "Slogani saveza - obitelj i domovina, krunica izborniku u ruci. I ove godine rugate se Isusovoj muci".

Kopiranje linka