VIDEO Bura je nosila trajekt kao da je dječja igračka: 'Ovu našu avanturu dobro ćemo zapamtiti'

Orkanska bura prekinula je sve prometne pravce između sjevera i juga Hrvatske, paralizirala pomorski promet, snažni udari vjetra čupali su stabla diljem obale, ali i fasadu osnovne škole u Kninu, dok se u Novigradu pokraj Zadra pojavila i pijavica koja je oštetila i brojne krovove kuća.

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 02:05 Pristanak trajekta u Supetarsku luku | Video: Čitatelj 24sata

Kako su u prekidu tijekom nedjelje i ponedjeljka bile većine katamaranskih i trajektnih linija, i otoci su ostali odsječeni od ostatka zemlje, a kako je to kad te priroda zaustavi u povratku kući, najviše su osjetila djeca iz Supetra koja su s trenerima i dijelom roditelja morali prespavati na trajektu Marjan, na vezu 20 splitske trajektne luke. Naime, djeca iz NK Jadran od 2009. do 2014. godišta bila su na turniru u Sarajevu. Po završetku posljednje utakmice, u nedjelju oko 15.30 sati, krenuli su put Splita te su po planu putovanja trebali za Supetar isploviti posljednjim trajektom u ponoć. No već na putu prema Splitu shvatili su da se to neće dogoditi pa su “u hodu” organizirali da im se iz Crvenog križa donesu deke, a djecu su čekali čaj i voda, ali i pizze.

Kako su u prekidu tijekom nedjelje i ponedjeljka bile većine katamaranskih i trajektnih linija, i otoci su ostali odsječeni od ostatka zemlje, a kako je to kad te priroda zaustavi u povratku kući, najviše su osjetila djeca iz Supetra koja su s trenerima i dijelom roditelja morali prespavati na trajektu Marjan, na vezu 20 splitske trajektne luke. Naime, djeca iz NK Jadran od 2009. do 2014. godišta bila su na turniru u Sarajevu. Po završetku posljednje utakmice, u nedjelju oko 15.30 sati, krenuli su put Splita te su po planu putovanja trebali za Supetar isploviti posljednjim trajektom u ponoć. No već na putu prema Splitu shvatili su da se to neće dogoditi pa su “u hodu” organizirali da im se iz Crvenog križa donesu deke, a djecu su čekali čaj i voda, ali i pizze.

U kontaktu s Jadrolinijom bila je i supetarska gradonačelnica Ivana Marković koja zahvaljuje Jadroliniji zbog susretljivosti i angažmana rekavši kako su djeca bila na toplom i da su imala sve što im je potrebno.

Trener Ivan Poklepović rekao nam je kako je na trajektu, koji je konačno isplovio u ponedjeljak u 11 sati, prenoćilo od 60 do 70 djece. Dio njih spavao je u Splitu kod rodbine ili prijatelja.

- Spavali smo u hotelu Marjan, vez 20 u Splitu. Zezamo se, što možemo. Nosimo djeci hranu, piće, sve što triba. U Sarajevo su išla tri autobusa sa 76 djece, a dio je išao s privatnim automobilima, većina je tu prenoćila, sveukupno oko 160 ljudi. Djeca će dobro zapamtiti ovu avanturu, a i osobno nikad nisam prenoćio na trajektu - rekao nam je trener Poklepović.

A zapeli su i svi oni koji su se s pojačavanjem nevremena zatekli na autocesti A1 koja je u jednom trenutku zatvorena za sav promet. Tako je dio njih ostao čekati da se otvore ceste, dok se dio vratio odakle su i krenuli. Oni koji su ostali, ne samo putnici iz autobusa i kamiona, nego i oni iz osobnih automobila, bili su osuđeni na ličko jutro, koje je bilježilo -1 Celzijev stupanj. No većina ih je vrijeme provodila u grijanom prostoru, a to je unutrašnjost restorana.

Spas u Lici

- Koliko vidim, kod nas je i autobus iz Srbije, s tridesetak putnika, kompanije Ban Bus. Krenuli su za Zadar, ali nema micanja, a nemaju se kamo ni vratiti jer je polazište daleko pa se ne mogu samo tako okrenuti i vratiti kući - rekao je Željko Orešković, vlasnik odmorišta i restorana Macola, te dodaje kako je ovo za Liku sasvim običan zimski dan.

No većina putnika je pratila prognozu, pa tako velikih grupa ljudi koji su zapeli u hladnoći - nema.

- Dva autobusa na Ziru stoje na odmaralištu, obilazi ih policija i provjerava je li je sve u redu te pruža ljudima što zatraže jer dalje ne mogu zbog orkanske bure. Čuli smo se i s kolegama u Dalmaciji koji su nam rekli da na Maslenici puše jačinom 170 na sat, što je iznimno jako, a kad će dalje putnici krenuti, mi im to ne možemo reći, osim kad se vrijeme smiri - rekla nam je Maja Brozičević, glasnogovornica PU ličko-senjske.

Putnica iz jednog od buseva za zadarski.hr rekla je kako su dobili neke vaučere za potrošnju te da im je bilo ugodno iako se čeka već satima.

- U Splitu smo trebali biti u pet ujutro, ali zbog bure nismo bili ni na pola puta. Čula sam da će ljudi imati problema s dolaskom na posao, iako većina pokušava spavati - rekla je putnica.

Onima pak koji su zapeli u Gračacu i nije bilo tako ugodno. Naime, kako nam javljaju putnici, autobus je iz Zagreba prema Dalmaciji krenuo u tri sata, a već oko šest sati vozač je u Gračacu skrenuo s ceste na veliko parkiralište.

- Nasreću, nedaleko od parkirališta je trgovina Tommy u koju putnici iz autobusa odlaze svakih nekoliko minuta. Vani pada snijeg nošen vjetrom, uz jako hladan osjećaj koji je ujutro iznosio -8 stupnjeva Celzijevih. Također, nedaleko od našeg autobusa parkirano ih je još nekoliko koji također čekaju, a vozači našeg autobusa rekli su da svakako neće voziti dalje od Zadra - prema Splitu i Biogradu. Šest i pol sati sjedimo u autobusu, vani je izuzetno hladno, a najbliži toalet nalazi se u restoranu, koji je udaljen oko 300 metara - kaže nam putnik.

Novigradom kraj Zadra je, pak, protutnjala pijavica.

- Sve je trajalo desetak minuta rano jutros. Pijavica je protutnjala uz zgradu općine. Srušila je stoljetna stabla, oštetila desetak krovova, ali i dva čempresa kraj crkve. Dosta je sve bilo jako i razorno, ali je nasreću zaobišlo privatne objekte - rekao je Joso Klapan, načelnik Novigrada.

U Kninu je, pak, orkanska bura iščupala izolaciju sa zgrade Osnovne škole “Dr. Franjo Tuđman”. Bura je oštetila i dio elektroenergetske mreže te dalekovode pa je dio stanovnika na području Splita te okolnih gradova i mjesta bio bez struje.