VIDEO Četvero mrtvih sletjeli su Range Roverom kod Senja: Auto izvlače brodica i vučna služba...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: HDZ-ovac novi 'kralj sunca'. Beroša čeka razgovor za posao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ-ov 'kralj sunca' na čelu skupštine koja je njegovom ocu prenamijenila zemlju koju je naslijedio i zaradit će milijune. Hrvoje Petrač na slobodi. Beroša čeka razgovor za posao. Premijeri Plenković i Orban izgladili stvar. Teroristički napad u Manchesteru. Izraelci presreli flotilu za Gazu. Heroj u Istri spasio mladu djevojku. Invazivne bogomoljke šire se Hrvatskom.
03:58
Video: 24sata/Video
VIDEO 'Bomba' koja je utišala Poljud: Bakrarov top Hajduku najljepši je gol mjeseca u HNL-u
Dinamo je 20. rujna pobijedio Hajduk 2-0 u Splitu i bodovno mu odmakao, a drugi gol Mounsefa Bakrara igrači i kapetani, stručni žiri i navijači izabrali su za najljepši gol mjeseca
01:29
Mounsef Bakrar zabio gol mjeseca
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Optužnica protiv Dabre zbog pucanja: Ne žalim, kriv je Radić
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zbog pobune u Zagorju - izmjena zakona, podignuta optužnica protiv Josipa Dabre zbog pucanja za koje DORH ima devet snimki, 4,2% je inflacija u rujnu, SAD u blokadi jer je savezna vlada zatvorena prvi put od 2019. godine, iz petog pokušaja uspio natječaj za odmorište Marune na A1 koje nikad nije radilo...
03:59
Video: 24sata/Video
UVJETI DOSTOJNI EUROPE
VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'
Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je dovršetak projekta Arene Bjelovar. Stadion s 5040 mjesta ispunjavat će uvjete i za europske utakmice. Ispod tribine bit će prva hrvatska streljačka dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za olimpijca Mirana Maričića i kolege. Gradnja kreće u ožujku 2026., završetak u kolovozu 2027. Vrijednost: 10 milijuna eura. "1. HNL, stižemo!", poručio je Hrebak.
04:32
Plan Arene Bjelovar
Video: Dario Hrebak/Facebook
VIDEO Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'
'Palestinska kuća' pekara je u središtu Mostara koju je otvorila Samira Elbarawy Rajab uz pomoć prijatelja. Prije dvije godine iz Beit Lahia, grada u Pojasu Gaze, je pobjegla od rata. Dio obitelji došao je za njom u BiH, dok dio članova još uvijek živi u razrušenoj Gazi, ispričala je za Reuters. -Što zaradimo, to im pošaljemo. Ali daj Bože samo da budu živi i zdravi', kaže Samira
03:27
Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'
Video: 24sata/Reuters