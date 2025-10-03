VIDEO Četvero mrtvih sletjeli su Range Roverom kod Senja: Auto izvlače brodica i vučna služba...

novi život u BiH

VIDEO Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima' 'Palestinska kuća' pekara je u središtu Mostara koju je otvorila Samira Elbarawy Rajab uz pomoć prijatelja. Prije dvije godine iz Beit Lahia, grada u Pojasu Gaze, je pobjegla od rata. Dio obitelji došao je za njom u BiH, dok dio članova još uvijek živi u razrušenoj Gazi, ispričala je za Reuters. -Što zaradimo, to im pošaljemo. Ali daj Bože samo da budu živi i zdravi', kaže Samira

