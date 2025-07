PRISUTNE ČASTIO ŠAMPANJCEM

VIDEO Dobro raspoloženi Joško Gvardiol feštao na Braču do zore i zapjevao 'Ništa kontra Splita' BRAČ - Hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama Joško Gvardiol dobro se proveo u lokalnom noćnom klubu u Bolu na Braču. U društvu prijatelja i poznanika zapjevao je popularni hit Dine Dvornika "Ništa kontra Splita", a čitatelj nam kaže da je s njime bio i suigrač iz Manchester Cityja, Portugalac Matheus Nunes. "Ostali smo zadnji s njim u klubu do šest ujutro. Meni je na kraju rekao da ima let za par sati natrag do Manchestera", rekao nam je čitatelj koji je partijao s 'vatrenim'. Kako nam je ispričao, Gvardiol je bio opušten i nije reagirao kada mu je djevojka u pozadini "otela" šiltericu kako bi ga "otkrila". Također, dobro raspoloženi Gvardiol naručio je velik broj šampanjaca za prisutne.

