Ovoga puta trikove smo izvodili na visini desetog kata, što je oko 30 metara. Međutim za highline je to još i prilično nisko - rekla nam je Lea Komel (27), članica udruge Unity TWG koja se bavi izvođenjem akrobacija na visini.

Ove subote svoje sugrađane u Puli iznenadili su performansom u sklopu četvrtog Urban highlinea koji redovito održavaju uoči Božića. Za postavljanje opreme bilo im je potrebno više od dva sata.

- Sve se postavlja u više faza. Prva faza je priprema slacklinea gdje moramo spojiti main line i backup kako zovemo te dvije linije. Kada se radi na tako velikim visinama, sve je duplo te su zato i te dvije linije, a ne jedna kao što se može vidjeti kada se akrobacije rade pri dnu - kaže.

Kako bi spojili dvije zgrade, potrebno im je i treće, manje uže promjera četiri milimetra.

- Tu špagu privežemo za slackline i bacamo s desetog kata gdje je dočeka jedna osoba koja hoda do druge zgrade te diže konope na drugu stranu. Tada sve privežemo, a prije toga naravno zaštitimo spužvama kako ne bismo ništa oštetili - objašnjava Lea.

Iako se u udruzi bave raznim aktivnostima, ovoga puta predstavili su tri.

- Dvoje nebeskih hodača izašli su na linije i izvodili su različite trikove, a nakon toga su izašle dvije plesačice na svili te radile različite elemente i figure. Za kraj su u sumrak naši kolege izveli vatreni performans gdje su zapalili vatrene rekvizite i zaplesali - rekla nam je. Od reakcija, kaže, dobivaju svašta.

- Ima svakakvih reakcija, od onih koji se dive time do onih koji nam smatraju ludima. No volimo kada se ljudima sviđa naš performans kao što je to bilo danas gdje su ljudi bili baš oduševljeni - kaže.

Pripreme za takve performanse traju godinama.

- Svi se pripremaju godinama, nije ništa od toga od danas do sutra, pogotovo ne na takvim visinama. Highline je individualan od toga kad se netko s tim upozna, tek krene hodati do toga dok počne raditi trikove može proći od dvije do pet godina - objašnjava Lea koja se primarno bavi plesom na svili, ali i amaterski kreće hodati na visinama.

- Nedavno sam tako prohodala iznad kanjona Tijesno u Bosni i Hercegovini gdje sam bila na 200 metara visine - kaže nam i dodaje:

- Jednostavno, kad prevladate taj strah onda je čisti užitak - zaključuje Lea.