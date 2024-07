VIDEO Deset je godina prošlo od pada leta MH17: 'Ne vjerujem da će krivci ikada odgovarati...'

KRCATI BERNABEU

VIDEO Mbappe izazvao delirij kada se pojavio na stadionu! 'Desetka je samo Modrićeva' MADRID - Navijači Reala konačno su dočekali taj trenutak. Na krcatom Santiago Bernabeuu dočekali su Kyliana Mbappea koji je ispunio svoj san i pridružio se jednom od najvećih klubova na svijetu. Uzeo je broj devet, a na svoju desetku morat će pričekati red jer ona pripada Luki Modriću. 'Nikad nisam rekao da želim desetku... to je broj Luke Modrića. Čast mi je igrati s Modrićem. On je jedan od najvećih, osvajač Zlatne lopte i jako ga poštujem', rekao je Mbappe. Pogledajte kako je to izgledalo kada se francuski nogometaš pojavio na travnjaku

