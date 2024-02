VIDEO Detalji potjere: Autom pokušao zgaziti policajca pa im bježao od Opatije do Rijeke

RIJEKA - Muškarac (30) za kojim su raspisali potragu za uhićenje, nasrnuo je automobilom na policajca koji ga je pokušao zaustaviti u Opatiji, a nakon bijega zaustavljen u naselja Hosti u Rijeci, izvijestili su iz PU primorsko-goranske. Nakon što ga je policija u 11,45 sati u Opatiji uočila u osobnom vozilu riječkih registracija i pokušala zaustaviti, 30-godišnjak je vozilom krenuo na njih. Velikom brzinom krenuo je prema Matuljima oglušujući se na zvučne i svjetlosne znakove policije za zaustavljanje. Tako je od Opatije preko riječke zaobilaznice pa sve do Viškova i Pehlina jurio vozilom čineći različite prekršaje, sve do naselja Hosti gdje se zaustavio i izašao iz vozila te pješice pokušao pobjeći. Oko 12,35 sati 30-godišnjaka su sustigli policijski službenici iz I. policijske postaje Rijeka te ga uz primjenu sredstava prisile uhitili i priveli na kriminalističko istraživanje, navodi se u priopćenju. Osumnjičenog muškarca su pritvorili, uz kaznenu prijavu za počinjenje 'prisile prema službenoj osobi' i 'prijetnje na štetu hrvatske državljanke. Uz to je prekršajno kažnjen zbog više prometnih prekršaja i ugrožavanja sigurnosti prometa, izvijestila je primorsko-goranska PU.