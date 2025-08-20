VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Prvo je verbalno napao žene koje su se došle kupati na lokalnu plažu gdje on ima svoju kuću, piše Morski.hr. Muškarac je iznad glave podignuo veliki kvadratni predmet kada ga je jedna od verbalno napadnutih žena u počela snimati. Predmet je podigao iznad glave i držao u objema rukama, te zamahnuo njime prema ženi i snimka se tu prekida. Žena koja je snimala rekla je da je snimala kratke kadrove u strahu da joj ne baci mobitel i da je fizički ne napadne.Snimke su objavljene u Facebook grupi "Otočne priče, kaprije". Kako piše Morski.hr, radi se o direktoru jednog poznatog hrvatskog lanca.

Žena koja je objavila video rekla je da su “'gospodin i žena verbalno (s pokušajem fizičkog) iznapadali naše mještane gdje je malo dijete bilo uzrujano a drugo plačući otišlo kući. Dijelim s Vama svoju zabrinutost i stavljam divljaštvo koje se dijelom vidi u videu".

- One su bile s bebom od 8 mjeseci i drugim djetetom od šest godina. Došle su na tu lokaciju jer je na drugoj, gdje su bile prije, bilo prljavo more. Tu su sjele na mul i onda je gospodin krenuo vikati da je to njegovo, na što su mu moje rodice odgovorile da je to pomorsko dobro i da nije nikako njegovo. Kupio je tu kuću prije par godina i sad svojata rivu. Koju rivu? Pa nije more njegovo - kazala je rođakinja napadnute žene.

- Krenuo je napad na svih nas pet što smo bili tamo. Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala - rekla je za Morski.hr žena koja je snimala čitavu situaciju. Sve je počelo time što je iz navedene kuće izišla žena koja je govorila da se maknu i da je to njihova plaža i da tu nemaju što raditi.

- Onda su nam nastavili oboje nabacivati da tu dolaze njihovi turisti i da su to oni za njih ostavili. Rekli smo im da ne ležimo na tim ležaljkama i da s tim nemamo veze. Onda je gospodin, muž od te gospođe izišao s mora i rekao da do ničega ne bi došlo, da smo im se samo došli javiti i rekli da smo i mi otočani. Agresivan je postao kad smo mu rekli da se nemamo mi što kome javljati - kazala je.

- Počeo je prijetiti najprije mojoj sestri. Pa onda prema meni, zatrčao se i počeo vikati: "uzet ću ti mobitel, bacit ću ga u more!". Ja sam mobitel od straha pauzirala i spustila bi ga, kako bi on opet nastavio s njima, tako bi ja stisnula ponovno snimanje i ispada kao da ima više videa, međutim to sam snimala sve u strahu. Bojala sam se čitavo vrijeme držati mobitel upaljen. On je uz sebe imao imao nekakav komad stiropora i kacavidu (=odvijač). U jednom momentu je vidio da ga nastavljam snimati kad se svađa sa sestrom. On je to dignuo prema meni, ja sam se sklupčala na pod. Faca mu je bila katastrofa i vikao da je to njihovo i da smo mi mogli otići dva metra lijevo ili desno, a ne točno ispred njihove kuće - kazala je.

- Naposljetku je došla i susjeda koja je potvrdila da je vidjela sve i gospodinu rekla da nikoga nije bilo na plaži i da to nije njihovo da bi pomorsko dobro prisvajali. On je nastavio po svome, da je on to nasuo šljunkom i da je to njegovo - dodala je.