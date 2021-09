Nastavlja se lakrdija ispred osnovne škole u Krapinskim Toplicama gdje roditelji ne puštaju dječaka osmog razreda u školu s maskom. Svaki dan dječak dođe pred školu i odbija staviti masku na ulazu. I ne puste ga u školu. Sve zbog tri do pet minuta nošenja maske, jer one nisu obavezne u učionici, već samo na hodniku i do ulaza u svlačionicu. Nema zdravstveni problem, njegov otac Kristijan Gaćina kaže da maska krši prirodne i Božje zakone. Majka je dodala da su maske kancerogene.

Pogledajte video: Otac dječaka za 24sata

Drugačije nije bilo ni ove srijede.

Jedino što je policija ogradila školsko dvorište i antimaskeri više nisu mogli blizu škole. Kasnije su jednog priveli.

Otac i dječak došli su pred ulaz, u jednom trenutku činilo se da je dječak ušao u školu da bi koji tren kasnije izašao.

I sve ispočetka.

Pitali smo oca kako komentira što mu dijete opet nije u školi i planira li odustati od namjera da mu sin ne nosi masku u školi.

- Nisu to moje namjere. Mome sinu smeta maska i guši ga.

Na komentar naše novinarke kako je liječnica rekla da mu je sin zdrav i da nema potrebe za izuzećem, rekao je:

- Prošlu godinu je trpio, sad više ne može. Što ćemo sad? Ništa, traje škola, traje nastavni proces - rekao je, uzeo stolicu i krenuo prema školi, gdje je jučer ispred sjedio sa sinom i učio.

VIDEO Uživo ispred škole u Zagorju

Pred svojom trgovinom ima natpis protiv maske

Jučer su pred dječakovim domom bile i socijalne radnice kako bi pričale s roditeljima, ali oni im nisu dopustili ulazak.

Kristijan Gaćina koji sinu ne dozvoljava da nosi masku u školi u Krapinskim Toplicama ima biciklistički servis.

Na vratima servisa istaknut je natpis s prekriženom slikom osobe koja nosi masku ispod koje piše: “Maska ne štiti od virusa. Maska ugrožava zdravlje i sprečava dotok kisika. Maska je znak pokornosti i poniženja”.

Policija je jučer prijavila roditelje dječaka.

Kad je policajka htjela uručiti ocu više prekršajnih naloga, on ih je odbio pa mu je papire zataknula za brisače auta.