VIDEO Djeci ukinuli pomoćnike u nastavi, roditelji u šoku: 'Ni ne znam kako ćemo ih slati u školu'

Mala Lena (9) iz Rugvice kraj Zagreba za desetak dana kreće u treći razred. Veseli se školi i svojoj asistentici Veroniki. Ona joj pomaže da se skoncentrira tijekom sata, da napiše sve što treba i izađe iz učionice kad joj je preteško pratiti nastavu. Lena ima autizam i bez asistentice se ne bi snalazila na nastavi. No od ove školske godine ova djevojčica, kao i deseci druge djece u tzv. posebnim razredima, asistenticu više - neće imati.

Jako hladan tuš dočekao je roditelje djece s poteškoćama koja idu u posebne razrede, a dio njih još i ne zna za veliku i jako lošu izmjenu u nastavi. Naime, prema novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, za posebna razredna odjeljenja odobren je tek jedan, iznimno dva pomoćnika u nastavi.

'Što ako jedno dijete treba izaći'

- Ne znam ni kako ćemo ih slati u školu. Mi smo od jučer u potpunom šoku, uopće si ne možemo zamisliti kako će to izgledati od početka godine. Ta djeca imaju najrazličitije probleme i svakome je potrebna specifična pomoć - kaže nam Andrea Lučić, Lenina mama, koja nam opisuje kako izgleda njezin dan u školi.

- Po Lenu svaki dan dođe organizirani prijevoz, vozi je u školu gdje je preuzima asistentica i vodi je do razreda. Asistentica joj je pomagala da se usmjeri na gradivo, da smanji pričanje, da ne gubi koncentraciju. Lena je dijelila asistenticu s drugim dječakom. A kako će to sad biti moguće kad imamo jednog na cijeli razred - govori nam.

Andrea je i predsjednica udruge raSTEM u SPEKTRU, te su i kao udruga već poslali apele na nadležne institucije. OŠ Rugvica, kažu nam roditelji, jedna je od rijetkih koja se istinski potrudila da osigura uvjete za učenike s poteškoćama. Imaju dva posebna razreda, jedan za učenike od 1. do 4. razreda, u kojem je osam učenika, te jedan za učenike od 5. do 8. razreda, u kojem je devet učenika. U razredu za mlađe učenike lani su bile četiri asistentice na šestero djece, u razredu za starije učenike svaki je imao asistenta. Adrijana, čija kći ima cerebralno oštećenje vida od 15 posto, ističe kako joj je asistent potreban doslovce cijelo vrijeme.

Dio roditelja ni ne zna da nemaju asistente

- Mi imamo rješenje za asistenta koji je njoj prijeko potreban. Treba je odvesti do WC-a, vratiti, do učionice. Ona hoda, ali se ne može snalaziti u prostoru - kaže Adrijana i dodaje:

- Što je tek s roditeljima koji još ni ne znaju da će im djeca ostati bez asistenta? Kako smo saznali od udruga koje su sudjelovale u e-savjetovanju, rečeno im je kako će članak svakako biti ispravljen. No do toga nije došlo.

Da apsurd bude još veći, sad imaju pravo na pomoćnika u nastavi. Škola je tražila šest asistenata za razred s mlađim učenicima 14. srpnja. Dobili su potvrdu od osnivača da će ih i dobiti, no drugi dan došao je dopis o Pravilniku koji je na snagu stupio - 19. srpnja. Dakle, kad većina škola već odlazi na kolektivne godišnje odmore. Dio roditelja ni ne zna da će im djeca ostati bez asistenata za koja su dobila rješenje.

Roditelji ne znaju što će biti s odobrenim rješenjima za pomoćnike za njihovu djecu.

'Škola je napravila sve, i sad ovo...'

- Samo su nam rekli da će biti jedan asistent za cijeli razred. I onda će se on po zaduženjima prebacivati s jednog djeteta na drugo, s tim da će hrpa posla pasti na našu divnu učiteljicu. I tu cijeli sustav trpi, a djeca nemaju mogućnost pratiti nastavu kako im je potrebno - kažu nam. Pitaju se i što će biti s djelomičnom integracijom.

- Naša djeca pohađaju nastavu iz tjelesne i likovne kulture s djecom u redovnim razredima. To je bilo važno i da izađu iz svog razreda te da se druže s drugim učenicima. No sad to više neće biti moguće, a djeca će nam biti zatvorena u četiri zida jer bez asistenta ne mogu biti na toj nastavi - ističu.

- Naša kći Nina ima sedam godina i trebala je krenuti u prvi razred, ima Down sindrom i rijetku bolest zbog koje ne može razgrađivati proteine. Zbog toga ima posebnu prehranu i treba joj dodatna pomoć. Isto smo dobili rješenje za asistenta. Pojma nemam što će biti kad počne nastava - zabrinuti su roditelji iz Rugvice.

- Ova škola objeručke prihvaća djecu s poteškoćama, sve su napravili da pomognu našoj djeci, imaju sjajnu stručnu službu i onda ih Ministarstvo ovako stisne. I što god da sad odluče, čak i ako im vrate asistente, to je proces. Dotad naši asistenti će već pronaći novi posao, a naša djeca, koja su ionako preosjetljiva i zahtijevaju rutinu, bit će u kaosu. To je zaista okrutno - zaključuje Andrea Lučić.

Udruga PUN-HR: Upozoravali smo

- Mi smo i sami tijekom e-savjetovanja izrazili nezadovoljstvo s tim da su do dva pomoćnika u posebnim razredima. No iz dva nadležna ministarstva poručili su kako stručnjaci koji su radili na pravilniku smatraju da je to dovoljno - kazala nam je Nataša Božić, nova predsjednica Udruge pomoćnici u nastavi PUN-Hr.

Ona ističe kako rad u posebnom razredu zahtijeva puno više od odobrenog broja pomoćnika, jednog do dva, no njihovi argumenti nisu uvaženi. Ni oni u Udruzi ne vide suvislo objašnjenje ovakve odluke. Nataša Božić kaže kako se kroz godine primjećuje da je potreba za pomoćnicima sve veća i veća. Nije jasno ima li više djece, ili je manje pomoćnika, ali u dosta škola se ponavljaju natječaji, kaže ona.

Ministarstvo: Procijenili smo da je dovoljno

U opširnom pojašnjenju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ističe kako su posebni razredni odjeli i posebne odgojno-obrazovne skupine ustrojene s manjim brojem i to isključivo učenika s teškoćama u razvoju (od jednog do pet učenika, a samo iznimno više). Također, kažu na radnom mjestu učitelja zaposlen je edukacijski rehabilitator kao "stručna osoba koja ima kompetencije za pružanje stručne i neposredne potpore svim učenicima s teškoćama u razvoju istog razrednog odjeljenja ili skupine".

- Smatramo stručno opravdanim da zbog različitih i individualnih potreba u funkcioniranju samih učenika s teškoćama u razvoju dodatnu neposrednu potporu svim učenicima istog posebnog odjela ili skupine pruža jedan pomoćnik u nastavi (uz suglasnost osnivača, iznimno, dva pomoćnika u nastavi) - navode u odgovoru.

Kako objašnjavaju upravo učitelj/učiteljica koji je edukacijski rehabilitator, u svojim radnim obavezama ima edukacijsko-rehabilitacijski rad. S druge strane, pomoćnik u nastavi zadužen je poslovima koje izvršava "samo povremeno i sukladno potrebama učenika s teškoćama u razvoju". Cilj osiguravanja pomoćnika u nastavi je osamostaljivanje i sudjelovanje učenika s teškoćama u razvoju u školskoj sredini što samostalnije.

- Učenik s teškoćama u razvoju stručnu i neposrednu potporu ima osiguranu od strane stručne službe škole, učitelja razredne i predmetne nastave (ukoliko je dijelom uključen u redovite razredne odjele), svojih vršnjaka u redovnom ili posebnom razrednom odjelu te pomoćnika u nastavi, a organizacija rada pomoćnika u nastavi u nadležnosti je koordinatora škole i ravnatelja (ne samog pomoćnika u nastavi) - navode iz Ministarstva.

Ističu i kako su Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima izradili stručnjaci iz sustava odgoja i obrazovanja te predstavnici udruga pomoćnika u nastavi.

'Znaju li oni uopće kako izgleda nastava?'

Roditelji su zgroženi ovakvim odgovorom Ministarstva. Andrea Lučić upozorava:

- Čini se da oni uopće nisu svjesni kako izgleda rad s djecom s poteškoćama! Osamostaljivanje djeteta sa sljepoćom, kako bi to trebalo izgledati? Ili da djeci s poteškoćama, primjerice u prvome razredu, pomažu vršnjaci koji se i sami tek moraju naučiti funkcionirati u školi? Nismo ni najmanje zadovoljni odgovorom, naša djeca ostaju bez neophodne pomoći.