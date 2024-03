VIDEO Djelatnici Hitne pomoći nisu službene osobe: 'Godišnje nas napadnu 80 do 100 puta!'

Muškarac (42) je navodno u tučnjavi u kafiću istukao dvije osobe, a jedan od njih, 27-godišnji mladić je trebao hitnu pomoć. Dok je liječnik u sanitetskom vozilu obrađivao žrtvu, počinitelj je legao nasred ceste. Vozač Hitne pomoći, Josip Adamić (61) , istrčao je pred nadolazeći šleper i spasio muškarca. Nakon toga, muškarac ga je udario šakom u glavu, pali su na pod i nastavio ga je cipelariti. Počinitelj je na hlađenju u bjelovarskom zatvoru na pet dana. Napad na djelatnika hitne pomoći, kako stvari sada stoje, neće se procesuirati kao kazneno djelo.

- Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira 42-godišnjak je uhićen te je na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Bjelovaru – Stalna služba Daruvar proveden žurni prekršajni postupak u kojem mu je određeno zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. Nadalje, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari protiv osumnjičenika bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu - kažu iz policije.

Iz Inicijative Hitna uživo 194 kažu da još nemaju status službene osobe iako postoji kazneno djelo prisile prema zdravstvenom radniku. Naime, vozači se ne vode kao zdravstveni radnici pa je stvar prepuštena na odluku lokalnim policijskim postajama te državnim, županijskim i općinskim odvjetništvima.

- Nemamo uvid u službenu evidenciju kao udruga, ali pratimo i zapisujemo prijave koje nam sami kolege kažu. Prema našoj evidenciji, djelatnici hitne službe budu napadnuti između 80 i 100 puta godišnje - govori Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194.

Da imaju status službene osobe, napad na njih bi počinitelja sklonio s ulice u zatvor na kaznu od šest mjeseci do pet godina.

Napad na Josipa Adamića nije prvo takvo divljačko ponašanje ove godine. 16. veljače, djelatnici Hitne pomoći izašli su na intervenciju u Žaborićima, gdje ih je dočekao muškarac (63) koji ih je sam pozvao. Prvo ih je vrijeđao, zatim je na njih bacio stakleni stolić.

- Pacijent je nazvao 194. Na broj Hitne javila se dispečerica i već je tada krenulo vrijeđanje na telefon, no to nema veze jer mi moramo izaći na intervenciju. Mi smo poslani kao Tim T1 na navedenu adresu. Protokol je takav da prvo liječnica ulazi u kuću. Pacijent je mirno ležao na kauču i pitao je što treba napraviti da ga prime u bolnicu. Odgovaramo mu da ćemo ga pregledati i tek onda vidjeti je li za bolnicu. Tada se digao s kreveta i bacio stakleni stol prema nama koji se raspao u milijun komadića. Izašli smo iz kuće, a on je vikao za nama:"Marš van". Liječnici je dobacio 'kravo debela', a ona je u međuvremenu i nazvala policiju. Ludovanje nije stalo, pacijent je krenuo za nama, unosio mi se u lice, pola je mjesta čulo njegovo deranje. Konačno je došla interventna policija, a ni njima se nije predao bez pružanja otpora - rekao je napadnuti djelatnik medicinske službe.

Napadi, otmice, svađe, česti su prizori na koje nailaze ljudi koji su zapravo došli pomoći. Umjesto toga mora se pomoći njima.

- Pacijent je trčao za mnom s nožem u ruci, a na kraju kad sam se uspjela od njega sakriti u jednu prostoriju, on me zaključao protiv moje volje. Ako to nije talačka kriza, ne znam što je - kazala je liječnica iz Dalmacije.

Medicinske ekipe prijavljuju najčešće samo veće incidente.

- Mi smo kao glineni golubovi, na nas se očito može čak i pucati. Ne bih rekao da su ljudi generalno agresivni, ali imamo sve vise intervencija. Uzmemo li da je odrađeno preko milijun i pol godišnje, time se poveća i broj incidenata nakon kojih mi nemamo psihološku pomoć. Prije dvije godine se radilo istraživanje i samo 7 posto ljudi koje rade u Hitnoj službi izjavilo je da imaju psihološku pomoć. To je malo, a svima nam treba. Problem o kojem se premalo govori je taj da ima sve više alkoholizma, puno je frustracija i građani pokušavaju svoje probleme riješiti preko Hitne pomoći, a to ne ide - rekao je Petrušić.

Ni prošle godine nije bilo bolje. U studenom 2023. godine u Zagrebu, Hitna pomoć je izašla na intervenciju jer je mladić u kombiju udario stariju gospođu. Odnekud se stvorio muškarac (50) i počeo vikati te je nasilno htio ući u vozilo hitne pomoći. Riječ je bila o suprugu unesrećene žene, koja je zadobila lakše ozljede.

- Mislili smo da je njegov otac. Krenuo je napadati dečka i ulaziti u kombi u kojem je bila njegova supruga. Rekao je da će mi slomiti glavu. Ja sam mu nešto odgovorio, nisam psovao i odjednom me udario šakom u glavu. Odmah je došla policija. Bio sam na Rebru. Sad sam okej, više mi je šok psihološki - rekao je tad vozač za 24sata.

U tom slučaju, muškarac je zaradio kaznenu prijavu za kazneno djelo prisile prema djelatniku Hitne pomoći, a vozač ga je prijavio i zbog prijetnji jer mu je rekao da će ga pronaći. Ispostavilo se da je riječ o Ivanu Ici Matekoviću (50), jednom od otmičara sina generala Vladimira Zagorca.

- Bio je agresivan i nasilan. Htio je nasilno ući u vozilo Hitne pomoći. Liječnica mu je rekla da će s gospođom biti sve u redu i da ne treba tako reagirati pa se i njoj unio licem u nos, a kad mu je vozač Hitne rekao da ne može ući u vozilo, čovjek koji je došao sa skuterom udario ga je šakom u nos - ispričao je jedan od svjedoka događaja istražiteljima.

Mateković je, tvrde svjedoci, vozaču govorio: ‘Naći ću te, slomiti ti noge. Znaš li ti tko sam ja?‘. Potom je vozač Hitne zvao dispečera i usput je odaslan poziv i temeljnoj policiji.

- Niti u jednom trenutku taj čovjek nije rekao da je suprug ozlijeđene. Da smo to znali, pustili bismo ga u vozilo - rekla je liječnica. Njezin kolega tehničar je ispričao, među ostalim, da je vozača Hitne, koliko misli, osumnjičeni muškarac primio sa dva prsta za nos koja je zakrenuo i zatim ga odgurnuo nakon čega je počela teći krv.

Svega mjesec dana kasnije, opet u Zagrebu, muškarac je zatražio hitnu pomoć, a kad su djelatnici došli do njega i počeli mu pružati pomoć, on je jednog od njih napao.

- Udario je kolegu u nos i zadao mu frakturu nosa i razbijenu obrvu, znači otvorenu ranu obrve - rekao je tad Samuel Jelušić iz Inicijative Hitna uživo 194.

Jedan od gorih incidenata se dogodio 2019. godine u Hrvacima, kad je alkoholizirani muškarac sjekirom prijetio djelatnicima hitne pomoći. U Hrvace su inače došli na poziv ženskog člana njegove obitelji. Žena je kazala da mu je potrebna liječnička pomoć jer je agresivan i prijeti. U bolnicu ga je na koncu odvela policija gdje se ispostavilo da je bio mrtav pijan. Izmjereno mu je 3,3 promila alkohola. Napadnuti djelatnici Hitne pomoći podnijeli su policiji kaznenu prijavu protiv 45-godišnjaka, i to za prisilu prema zdravstvenom radniku.

Kako piše Dalmatinski portal detalje su doznali od ravnatelja Hitne pomoći Lea Luetića.

- Ekipa je s njim u kući razgovarala. U jednom trenutku je izrazio pristanak da će s njima dragovoljno otići. Zatražio je nešto vremena da se spremi. Međutim, dok se spremao, vozač je primijetio da je uzeo sjekiru i onda je upozorio ekipu koja se povukla. On je za njima mahao sa sjekirom, nije išao za njima, niti ih ganjao. S obzirom na to da je uzeo sjekiru, pozvali su policiju. Oni su ga na koncu odveli na psihijatriju - rekao je Luetić.