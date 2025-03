VIDEO DORH preuzeo slučaj, još se ne zna je li pljačkaš poginuo od metka policajke ili se ubio!

Dan nakon stravične pucnjave usred bijela dana u samom centru Splita, među građanima i dalje vlada strah! Cijelu istragu o pljački preuzelo je Državno odvjetništvo (DORH), koje nastoji utvrditi sve okolnosti ovog događaja i razjasniti što je dovelo do krvavog obračuna.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:00 Pljačkaš banke u Splitu više od polovice života je bio u zatvoru: Čak četiri puta uspio je pobjeći! | Video: 24sata Video

Scene u Splitu jučer su bile kao iz akcijskog filma. Sve se odvijalo stotinjak metara od Policijske uprave i Županijskog suda. Razbojnik je upao u poslovnicu, potegao pištolj i uzeo zaštitara za taoca. S vrećicom je prišao djelatnicama i zatražio novac. One su mu ga u strahu predale. Svjedoci pričaju kako su se pucnjevi čuli i unutar banke, a ubrzo su na mjesto stigle i policajke, koje su u tom trenutku bile u ophodnji. Počela je galama, pucnjevi koji su odjekivali cestom, a onda tišina. Razbojnik je mrtav pao u grmlje kraj banke. Ubrzo je došla i Hitna medicinska pomoć, koja je mogla samo utvrditi da je muškarac mrtav. U okršaju je smrtno stradao, a sada je otkriven njegov identitet. Riječ je o 65-godišnjem Frani Petrinoviću, čovjeku s debelom kriminalnom prošlošću.

Petrinović je u Australiji odslužio više od 20 godina zatvora zbog ubojstva tijekom pljačke. Nakon izlaska iz zatvora, 2021. godine deportiran je u Hrvatsku, gdje je sada ponovno pokušao izvesti oružanu pljačku, koja mu je ovoga puta bila kobna.

Iz Državnog odvjetništva kažu kako je razbojnik preminuo od zadobivenih ozljeda, a fatalan je bio metak u glavu. I dalje nije poznato je li ga pogodila policajka ili je presudio sam sebi.

Policija u Splitu ubila razbojnika koji je pokušao opljačkati banku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uz mrtvo tijelo razbojnika stajala je plastična vrećica, a još nije poznato o kojem iznosu je riječ.

Kod sebe je imao račune na razna imena.

Pljačka iz 1997.

Debeli kriminalni dosje Franka Petrinovića seže još u 1997. godinu u Australiji. On je te godine, zajedno s partnericom Mandie Jancek, izveo pljačku u predgrađu Sydneyja, koja je završila ubojstvom.

U nedjelju oko 17:45 sati dovezli su se do trgovine s alkoholnim pićima, a Petrinović je s fantomkom na glavi, ušao kroz 'drive-through' dio, a u ruci pištolj i vreća, piše The Sydney Morning Herald.

Foto: Facebook

Petrinović je desetljećima punio stupce crne kronike. Na društvenim mrežama se hvalio tetovažama koje je imao po cijelom tijelu. Na prsima ima istetovirano 'Protest my Family, Country and Friends', što bi u prijevodu na hrvatski jezik značilo 'Zaštiti moju obitelj, zemlju i prijatelje'. Uz to, stoji i šahovnica, uz hrpu metaka poredanih u niz. U američkom zakonodavnom sustavu, broj 187 često se koristi kao šifra za ubojstvo. Uz taj broj, kojeg ima i na prsima, tetovirao je i napis 'Kill all pedophiles and rapists', u prijevodu 'Ubiti sve pedofile i silovatelje'.

Foto: Facebook

Petrinović, koji iza sebe ima čak 19 oružanih pljački, dijelio je puno toga na društvenim mrežama. Često se prisjećao svojih prijatelja, ali je dijelio i fotografije sebe dok je bio mlađi.