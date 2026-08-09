VIDEO DRAMA NA PLAŽI Bor se srušio na kupače u Crikvenici

Na plaži Balustrada u Crikvenici se srušio bor na kupače, a u padu stabla ozlijeđeno je dvoje odraslih i dvoje djece, koji su prevezeni u riječki KBC, a nakon pregleda svi su otpušteni iz bolnice. Još nekoliko ljudi je zbrinuto na mjestu nesreće, piše Crikva.hr Iz PU primorsko-goranske potvrdili su za 24sata da su oko 11.10 sati dobili dojavu o padu stabla na plaži ispred hotela u Crikvenici.

- Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ostale žurne službe, policija i vatrogasci - kazali su nam iz primorsko-goranske policije.

Do dolaska interventnih ekipa ljudi su se uspjeli sami izvući ispod grana. Kako doznajemo, pao je bor visine 13,5 metara koji je navodno puknuo u samom korijenu. Velika je sreća da u padu nije bilo teže ozlijeđenih jer su se tamo našla četiri hrvatska državljana i dvoje djece te četiri češka državljana i dvoje djece, dakle osmero odraslih i četvero djece.

Tom prilikom nije nastala ni materijalna šteta, nije oštećen nijedan automobil ni bilo što drugo.

Iz tvrtke EKO Murvica koja održava plažu poručili su kako izražavaju žaljenje zbog događaja, a ozlijeđenima žele brzi oporavak.

Odmah po zaprimanju informacije naše su službe izašle na teren te će se, u suradnji s nadležnim stručnjacima i službama, utvrđivati sve okolnosti koje su dovele do pada stabla.

Riječ je o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenov sustav. Kod zrelih stabala na stabilnost mogu utjecati brojni čimbenici, među kojima su dugotrajna suša te karakteristike tla i terena. Plaža Balustrada nalazi se na nasipanom terenu, što također može imati utjecaja na stabilnost korijenovog sustava.

Važno je naglasiti da određena oštećenja korijena i rizik od izvaljivanja stabla nije uvijek moguće utvrditi redovitim vizualnim pregledom, osobito kada nema vidljivih vanjskih znakova koji bi upućivali na problem. Za detaljniju procjenu unutarnjeg stanja stabala postoje specijalizirane metode i instrumenti, poput rezistografa, iako ni takva ispitivanja ne mogu u svim okolnostima dati apsolutnu sigurnost procjene.

Nakon današnjeg događaja EKO-MURVICA provest će dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama kako bi se utvrdilo postoje li stabla kod kojih su potrebne dodatne stručne procjene ili mjere.

Sigurnost građana i posjetitelja mora biti na prvom mjestu te ćemo o svim daljnjim utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama pravodobno izvijestiti javnost, prenosi Crikva.hr