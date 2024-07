VIDEO Drama na sveučilištu u Australiji: Dječak (14) nožem izbo studenta (22) i pobjegao

SATELITSKA SNIMKA

VIDEO: Karibima se približava povijesni uragan. 'Izuzetno je opasan i rijedak, sklanjajte se!' Uragan Beryl ojačao je u "izuzetno opasnu " oluju kategorije 5. Uništio je Zavjetrinske otoke i kreće prema Karibima. Vlasti su izdale brojna upozorenja. Ovom uraganu je trebalo samo 42 sata da ojača od tropske depresije do velikog uragana. To se desilo samo šest puta do sada u povijesti uragana na Atlantiku. Beryl je vrlo rijedak uragan i donijet će vjetrove opasne po život. Rijetko se viđa takva oluja tako rano na ovom dijelu Atlantika, kažu stručnjaci.

