VIDEO Drama u Bugojnu: Požar u skladištu, tri tvrtke oštećene! Spriječena katastrofa s plinom

Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci iz više gradova borili se satima s vatrom, hitna intervenirala zbog opasnih uvjeta

Veliki požar koji je u četvrtak ujutro buknuo u skladištu građevinske tvrtke u Bugojnu stavljen je pod kontrolu nakon višesatne borbe s vatrenom stihijom. Vatra je zahvatila poslovne objekte i prouzročila veliku materijalnu štetu, a prema prvim informacijama oštećene su čak tri tvrtke. Srećom, nema ozlijeđenih. Na terenu je vladala prava drama: U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz Bugojna, Donjeg i Gornjeg Vakufa, ali i radnici šumskog poduzeća te brojni građani koji su priskočili u pomoć, javlja N1 BiH.

Situacija je bila posebno opasna jer se u blizini nalazila cisterna s čak 2,5 tone plina. Brzom reakcijom uklonjena je na vrijeme i izbjegnuta je potencijalna katastrofa.

Vatrogasci su se izložili velikom riziku, a zbog zahtjevnih uvjeta morala je intervenirati i Hitna pomoć. Na mjestu događaja bili su i policijski službenici.

Direktor šumskog poduzeća Vildan Hajić potvrdio je kako su njihove ekipe odmah izašle na teren s mehanizacijom te zajedno s vatrogascima uspjele spriječiti širenje požara.

Očevid je u tijeku, a točan iznos štete znat će se naknadno.

