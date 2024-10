IZVANREDNE MJERE

VIDEO Izvanredno stanje u Karlovcu: Pogledajte snimke nabujale Kupe i Korane iz zraka KARLOVAC - Čitatelj 24sata poslao je u petak ujutro snimku ušća Korane u Kupu. Maksimalni vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu se očekuju danas popodne, na razinama iznad +800 centimetara. Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu u 10 sati dosegnuo je 775 centimetara i na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava, no zabrinjavajuće jer Kupa i Korana i dalje rastu i to 7 do 10 centimetara po satu. Korana je trenutno na 730 centimetara i također su na snazi izvanredne mjere.

