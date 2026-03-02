VIDEO Dronovi pogodili jedno od najvećih naftnih čvorišta na svijetu: Skočile su cijene nafte

U jeku rastućih napetosti na Bliskom istoku, iranski dronovi pogodili su u ponedjeljak rano ujutro rafineriju nafte Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji, jedno od najvećih i najvažnijih energetskih postrojenja na svijetu. Državna tvrtka Saudi Aramco privremeno je zaustavila rad rafinerije iz sigurnosnih razloga, a vijest o napadu trenutačno je izazvala šok na svjetskim tržištima, poslavši cijene nafte na najviše razine u posljednjih nekoliko godina.

Napad na postrojenje Ras Tanura, smješteno na obali Perzijskog zaljeva, dogodio se u ranim jutarnjim satima, a prema izvješćima saudijskih vlasti i medijskim navodima, izveden je bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje tipa Shahed-136. Glasnogovornik saudijskog Ministarstva obrane potvrdio je za televiziju Al Arabiya kako je protuzračna obrana uspješno presrela dva drona. Ipak, krhotine jedne od letjelica pale su na područje rafinerije i izazvale manji, izolirani požar.

Vatra je, prema službenim izvorima, brzo stavljena pod kontrolu te u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Preliminarne procjene pokazuju da nema veće štete na ključnim proizvodnim sustavima, no Saudi Aramco je kao mjeru opreza odlučio privremeno obustaviti sve operacije kako bi se provela potpuna sigurnosna procjena. Riječ je o golemoj rafineriji s kapacitetom prerade od 550.000 barela nafte dnevno.

Vijest o napadu izazvala je trenutačni potres na globalnim energetskim tržištima. Cijena sirove nafte tipa Brent, koja služi kao međunarodna referentna vrijednost, skočila je za gotovo deset posto, nakratko premašivši granicu od 80 američkih dolara po barelu. Sličan rast zabilježila je i američka laka nafta (WTI), čija je cijena porasla za više od osam posto.