Obavijesti

News

Komentari 5
ZAUSTAVILI RAD RAFINERIJE

VIDEO Dronovi pogodili jedno od najvećih naftnih čvorišta na svijetu: Skočile su cijene nafte

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dronovi pogodili jedno od najvećih naftnih čvorišta na svijetu: Skočile su cijene nafte
Foto: Screenshot/X

Protuzračna obrana uspješno je presrela dva drona. Ipak, krhotine jedne od letjelica pale su na područje rafinerije i izazvale manji požar

Admiral

U jeku rastućih napetosti na Bliskom istoku, iranski dronovi pogodili su u ponedjeljak rano ujutro rafineriju nafte Ras Tanura u Saudijskoj Arabiji, jedno od najvećih i najvažnijih energetskih postrojenja na svijetu. Državna tvrtka Saudi Aramco privremeno je zaustavila rad rafinerije iz sigurnosnih razloga, a vijest o napadu trenutačno je izazvala šok na svjetskim tržištima, poslavši cijene nafte na najviše razine u posljednjih nekoliko godina. 

Napad na postrojenje Ras Tanura, smješteno na obali Perzijskog zaljeva, dogodio se u ranim jutarnjim satima, a prema izvješćima saudijskih vlasti i medijskim navodima, izveden je bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje tipa Shahed-136. Glasnogovornik saudijskog Ministarstva obrane potvrdio je za televiziju Al Arabiya kako je protuzračna obrana uspješno presrela dva drona. Ipak, krhotine jedne od letjelica pale su na područje rafinerije i izazvale manji, izolirani požar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Saudi Aramco zatvorio rafineriju Ras Tanura nakon napada dronom 01:09
Saudi Aramco zatvorio rafineriju Ras Tanura nakon napada dronom | Video: 24sata/reuters

Vatra je, prema službenim izvorima, brzo stavljena pod kontrolu te u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Preliminarne procjene pokazuju da nema veće štete na ključnim proizvodnim sustavima, no Saudi Aramco je kao mjeru opreza odlučio privremeno obustaviti sve operacije kako bi se provela potpuna sigurnosna procjena. Riječ je o golemoj rafineriji s kapacitetom prerade od 550.000 barela nafte dnevno.

Vijest o napadu izazvala je trenutačni potres na globalnim energetskim tržištima. Cijena sirove nafte tipa Brent, koja služi kao međunarodna referentna vrijednost, skočila je za gotovo deset posto, nakratko premašivši granicu od 80 američkih dolara po barelu. Sličan rast zabilježila je i američka laka nafta (WTI), čija je cijena porasla za više od osam posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026