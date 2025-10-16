DIRLJIVA SNIMKA Scena koja je obišla svijet: Zagrljeni baka i djed čekaju da ih spase...

Broj poginulih u razornim poplavama koje su pogodile središnji i istočni dio Meksika naglo je porastao na najmanje 64 osobe, dok se još 65 osoba vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u ponedjeljak. Usred katastrofe koja je iza sebe ostavila razorena sela, uništene ceste i tisuće raseljenih, društvenim mrežama proširio se dirljiv video koji je osvojio srca diljem svijeta.

Snimka prikazuje stariji bračni par, Dona Estebana i Donu Isabel, kako se u očajničkom zagrljaju drže jedno drugo dok oko njih nadiru bujice vode.

Prema izvješću ruskog medija RT, par je uspio preživjeti, spasili su ih vatrogasci uz pomoć lokalnih mještana. Snimka njihovog zagrljaja postala je simbol ljubavi i ljudske povezanosti usred tragedije.

Video je prvotno objavljen na Instagram profilu mexicanworldstarfoo, uz opis: “Obilne kiše tijekom vikenda uzrokovale su izlijevanje rijeke Cazones, zarobivši lokalni par i prisilivši spasilačke ekipe na brojne akcije spašavanja diljem regije.”

Svjedoci su izjavili da je par zatekao nagao porast razine vode kasno u nedjelju navečer, dok su pokušavali zaštititi svoj dom.

Vlasti su potvrdile da su spasioci, uz pomoć susjeda, uspjeli doći do njih i provesti ih kroz vodu koja je sezala do struka. Operacije spašavanja i dalje traju, a u mnogim područjima nema električne energije ni pitke vode.

Foto: Profimedia

Poplave su rezultat nekoliko dana obilnih kiša koje su pogodile regije Veracruz, Puebla i Hidalgo, uzrokujući klizišta, urušavanje mostova i masovnu evakuaciju stanovništva. Meteorolozi upozoravaju da bi se oborine mogle nastaviti i sljedećih dana.

“Situacija je kritična. Naši timovi rade danonoćno kako bi pronašli nestale i pomogli ljudima koji su ostali bez domova,” izjavio je čelnik meksičke civilne zaštite Alejandro García.