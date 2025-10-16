Obavijesti

News

Komentari 4
TRAGIČNE POPLAVE

DIRLJIVA SNIMKA Scena koja je obišla svijet: Zagrljeni baka i djed čekaju da ih spase...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
DIRLJIVA SNIMKA Scena koja je obišla svijet: Zagrljeni baka i djed čekaju da ih spase...
3
Foto: Profimedia

Tragične poplave u Meksiku odnijele su 64 života, a 65 osoba je nestalo. Dirljiva snimka spašenih staraca osvojila srca diljem svijeta...

Broj poginulih u razornim poplavama koje su pogodile središnji i istočni dio Meksika naglo je porastao na najmanje 64 osobe, dok se još 65 osoba vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u ponedjeljak. Usred katastrofe koja je iza sebe ostavila razorena sela, uništene ceste i tisuće raseljenih, društvenim mrežama proširio se dirljiv video koji je osvojio srca diljem svijeta. 

Snimka prikazuje stariji bračni par, Dona Estebana i Donu Isabel, kako se u očajničkom zagrljaju drže jedno drugo dok oko njih nadiru bujice vode.

Prema izvješću ruskog medija RT, par je uspio preživjeti, spasili su ih vatrogasci uz pomoć lokalnih mještana. Snimka njihovog zagrljaja postala je simbol ljubavi i ljudske povezanosti usred tragedije.

KATASTROFALNE POPLAVE FOTO Pustoš nakon razorne oluje u Meksiku: Najmanje 64 ljudi poginulo, deseci nestalih
FOTO Pustoš nakon razorne oluje u Meksiku: Najmanje 64 ljudi poginulo, deseci nestalih

Video je prvotno objavljen na Instagram profilu mexicanworldstarfoo, uz opis: “Obilne kiše tijekom vikenda uzrokovale su izlijevanje rijeke Cazones, zarobivši lokalni par i prisilivši spasilačke ekipe na brojne akcije spašavanja diljem regije.”

Svjedoci su izjavili da je par zatekao nagao porast razine vode kasno u nedjelju navečer, dok su pokušavali zaštititi svoj dom.

Vlasti su potvrdile da su spasioci, uz pomoć susjeda, uspjeli doći do njih i provesti ih kroz vodu koja je sezala do struka. Operacije spašavanja i dalje traju, a u mnogim područjima nema električne energije ni pitke vode.

VIDEO: Elderly couple cling to each other on rooftop during devastating flood
Foto: Profimedia

Poplave su rezultat nekoliko dana obilnih kiša koje su pogodile regije Veracruz, Puebla i Hidalgo, uzrokujući klizišta, urušavanje mostova i masovnu evakuaciju stanovništva. Meteorolozi upozoravaju da bi se oborine mogle nastaviti i sljedećih dana.

“Situacija je kritična. Naši timovi rade danonoćno kako bi pronašli nestale i pomogli ljudima koji su ostali bez domova,” izjavio je čelnik meksičke civilne zaštite Alejandro García.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci
TEŠKA INTERVENCIJA

UŽAS U ZAGREBU Vozio unazad kombijem pa pogazio ženu? Izvukli su je vatrogasci

Svjedoci su odmah pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce. Uspjeli su podići kombi uz pomoć velikih zračnih jastuka. Ženu su odmah preuzeli liječnici Hitne i prevezli je u KBC Sestre Milosrdnice
FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije
POGLEDAJTE KAKO IH PRIVODE

FOTO Ovo je banda koja je pljačkala zaštitarske kombije

Zbog sumnje na tešku krađu iz zaštitarskih vozila u Karlovcu i Zagrebu, uhićeni su državljanin BiH (42) i državljanin Italije (44). Policija traga za još najmanje jednim osumnjičenim muškarcem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025