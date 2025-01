VIDEO Ekipa driftala na stazi na Platku pa zaglavila u snijegu: 'Ne znamo kako su se izvukli...'

Noćas, s petka na subotu, nepoznato društvo odlučilo je na -5, zaputiti se na Platak, zabavljajući, testirajući svoje vozilo na snijegu, gdje su i zapeli pokušavajući driftati po skijaškoj stazi dok se pripremala i zasnježivala topovima, piše portal Lokalpatrioti Rijeka-Fiume.

Driftanje na Platku spada pod komunalni prekršaj. Izvlačenje iz snijega radi se s ratrakom strojem za uređenje skijaške staze jer to je jedino vozilo koje se može kretati po dubokom snijegu. Cijena koja se naplaćuje za izvlačenje je 265 eura, no to je kazna koju mora izdati komunalni redar.

Prema odluci o komunalnom redu, zabranjeno je voziti i parkirati prijevozna sredstva na takvim površinama, a zabrana se ne odnosi na interventna vozila, vozila održavanja i vozila Goranskog sportskog centra.

Komunalno redarstvo će postupiti tek prema izvješću policije kada se radnja dogodi na spomenutom terenu, odnosno kada se krši odluka o komunalnom redu.

Iz riječkog HGSS-a kažu kako su upoznati s navedenim slučajem, ali samo zatro što su snimku i sami vidjeli na mrežnim stranicama.

Vidjeli smo objavljeni snimak, no nitko nas nije kontaktirao tražeći pomoć pa ne znamo kako se vozač u konačnici izvukao. Inače, trenutno navedeno skijalište ne radi zbog manjka snijega pa ni mi trenutno tamo ne dežuramo, kao što nismo niti sinoć - kažu iz HGSS-a.

Iz PU primorsko goranske pak kažu kako je policija o svemu obaviještena, kao i nadležno komunalno redarstvo.

Policijska ophodnja izašla je na teren gdje je nešto iza ponoći zatekla 24-godišnjeg vozača u vozilu koje se nalazilo na dijelu terena gdje je vozilima zabranjen pristup. O svemu je potom obaviješteno komunalno redarstvo kojem je izdan prekršajni nalog - kažu iz PU primorsko goranske.

Podsjetimo, ovo nije prvi incident na Platku. Javnost je zgrozila brutalna tučnjava koja se dogodila 2023. godine nakon ulaska BMW-a na skijalište. U konačnici je otkriveno tko su napadači iz BMW-a koji su prebili HGSS-ovce i djevojku, no do sudskog epiloga još nije došlo.