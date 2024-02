VIDEO Emotivna Julija: 'Putin treba biti kažnjen za sve što je učinio Rusiji i mom Alekseju...'

RUSIJA - Julija Navaljni izjavila je da ne vjeruje ruskim medijima koji su izvijestili o smrti njezina supruga, ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, no pokaže li se istinitom, za to je okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina i pozvala svijet da se bori protiv njegova "groznog režima". - Ne znam trebamo li vjerovati toj groznoj vijesti koju smo dobili kroz službene medije jer godinama znamo da ne možemo vjerovati Putinu i njegovoj vladi. Oni stalno lažu - rekla je. Ako je to istina, voljela bih da Putin, njegovi ljudi u vladi, njegovi prijatelji znaju da će biti kažnjeni zbog onoga što su učinili mojoj zemlji, mojoj obitelji, mome suprugu. Taj dan će doći brzo - istaknula je. Pozvala je međunarodnu zajednicu i sve ljude svijeta da se zajedno bore "protiv tog zla, tog groznog režima u Rusiji".