Nesvakidašnji video stiže s otoka Raba. Lovac na oluje i fotograf Josip Ćuća-Žentić odlučio je ručnim anemometrom izmjeriti brzinu današnje bure. Kako se vidi i na videu, trajekti i katamarani su na tom području privezani za luke, a niti Ćuća-Žentić nije mogao biti dugo na toj lokaciji zbog jačine bure.

- Bura me netom nakon izmjerenih 167 km na sat oborila na pod i slomila konstrukciju mjerača pa je sveukupno provedeno svega 15 minuta na lokaciji, rekao je Ćuća-Žentić za portal Crometeo. Za portal Dalmacija Danas je ispričao nešto više o svom iskustvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bio sam na trajektnom pristaništu Mišnjak, točnije na uzvisini iznad za koju znam da je jedna od najburovitijih lokacija na otoku Rabu. Jedan udar bure me bacio na tlo koje je poprilično negostoljubivo, ali sam prošao srećom samo sa manjom posjekotinom na ruci, nalupanim mobitelom i slomljenom konstrukcijom mjerača. Međutim, krenuo sam u avanturu s tim rizikom i očekivao sam to. Netko mi je savjetovao da ponesem kacigu. Na to nikad ne bih pristao jer buru se mora osjetiti, a na kraju svega i voljeti - rekao je Ćuća-Žentić.

Kako navodi morski.hr na Krčkom mostu danas su, prema podacima do 13.00 sati, udari bure dosezali čak 188 kilometara na sat, na Paškom mostu 172 kilometra te u Prizmi 160 kilometara na sat.