Nova promjena vremena u subotu donijet će obilnu kišu i grmljavinu, orkansku buru, a snijeg će osim u unutrašnjosti pasti i na obali, prognozira DHMZ. Za Riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal, Sjevernu Dalmaciju upaljen je crveni meteoalarm što znači da je vrijeme izuzetno opasno.

U subotu će prevladavati oblačno vrijeme, u većini krajeva uz povremenu kišu. U Dalmaciji će kiša lokalno biti obilna, a vjerojatni su i pljuskovi s grmljavinom. U gorju povremeno snijeg, glavninom u Lici, a susnježice i snijega bit će i u nizinama, ponajprije u Slavoniji te u unutrašnjosti Dalmacije.

Najviše snijega dosada palo je na Zavižanu na Sjevernom Velebitu, čak 46 centimetara, dok je u Delnicama palo 20, na Puntijarka tek centimetar niže, a na Parg-Čabaru u Gorskom kotaru 32 centimetra.

Na kopnu će zapuhati umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita orkanska, koja može snijeg donijeti do obale.

Zbog orkanske bure, koja će puhati od 120 do 165 kilometara na sat podno Velebita, upaljen je crveni meteoalarm. Narančasto upozorenje stoji za Kninsku i Splitsku regiju gdje se očekuje jako jugo koje će okrenuti na buru s udarima od 90 do 130 kilometara na sat. Na Zapadnoj obali Istre puhat će jaka i vrlo jaka bura. s najjačim udarima vjetra od 65 do 100 kilometara na sat, a slično će biti i u Srednjoj i Južnoj Dalmaciji. Još prijepodne u Dalmaciji će biti umjereno i jako jugo i istočnjak koje će okrenuti na buru.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -4 do 0, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 0 do 4 te od 7 do 13 °C duž obale.

U Zagrebu će u subotu ujutro biti niski oblaci i magla uz mogućnost za malo susnježice i snijega, a poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, u okolnom gorju i jak. Temperatura zraka od -2 ujutro do 3 °C danju.