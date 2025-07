VIDEO Fanovi Thompsona tulumarili na parkiralištu kod Bundeka: Tu se pilo i za 5 eura

Nakon tuluma u centru, Thompsonovi fanovi ukazali su se prije ponoći na Bundeku, ali ne u fan zoni nego na neočekivanome mjestu - u ugostiteljskom objektu kojeg su za ovu prigodu na preuređenom parkingu nekadašnjeg motela Zagreb uredili prijatelji, Zagrepčanin Siniša i Imoćanin Luka. Razlog?

Pokretanje videa... 00:27 Atmosfera na Bundeku | Video: čitatelj/24sata

Kod Siniše i Luke je cijena svih pića pet eura, to je 2-3 eura ipak jeftinije nego preko puta u fan zoni i može se plaćati i gotovinom, a ne samo karticom.

- Uz sendviče imamo i dobru kuhanu klopu: grah, odojak, čobanac, pljeskavice, hot dog... Tu nitko neće ostati gladan - kažu gazde dok se oko njihovog štanda dimi roštilj, a iz zvučnika grmi "Neka vide da nas ima."

Zagrebačka policija uvela je u petak navečer poseban režim prometa u neposrednoj blizini Hipodroma na kojem će danas biti koncert. Očekuje se oko 500 tisuća posjetitelja, te je policija privremeno ograničila promet u tri zagrebačka kvarta.

- To je prva od tri faze ograničenja prometa koje su predviđene uz koncert Marka Perkovića Thompsona kojoj je cilj da se zaštite građani - rekla je policija.

U prvoj fazi policija je ograničila promet u naseljima koja su kod Bundeka i Hipodroma - Kajzerici, Središću i u Zapruđu, svim vozilima osim vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnog gradskog prijevoza i vozila stanara kao i onih s posebnom dozvolom odnosno akreditacijama.

Na Kajzerica je to prostor omeđen ulicama Remetinečka, Cimermanova, Riječka i Avenija Dubrovnik, u Središće prostor omeđen avenijama V. Holjevca i Dubrovnik, te Gavranovom i Ulicom SR Njemačke, a u Zapruđu dio grada omeđen Avenijom Dubrovnik, Ulicama SR Njemačke, Sarajevskom, Sajmišnom i Gavranovom. To će vrijediti i na Mostu slobode, na Aveniji Većeslava Holjevca od Avenije Dubrovnik do Mosta slobode, na UIici Hrvatske bratske zajednice, na Trgu Stjepana Radića i Vukovarskoj ulici od Miramarske do Kruga.