VIDEO Filipinac bio u prolazu pa zapjevao na Tomislavcu. Ljudi u šoku: 'Olivera baš obožavam'

Obožavam Olivera, gotovo od prvog dana u Hrvatskoj! Stigao sam ovamo prije nešto više od godine dana, na Brač, gdje sam radio u jednome restoranu. Tamo su stalno puštali Olivera, i kad sam ga prvi put čuo, odmah sam se oduševio. Riječi tad još nisam razumio no do danas sam si preveo mnoge njegove pjesme pa ih i razumijem, a četiri sam naučio i napamet, otkriva za 24sata Nilo Corino (30), Filipinac koji je, nakon Brača, došao raditi u Samobor u jedan poznati restoran.

Slučajno smo naišli na video u kojem na zagrebačkom "Tomislavcu" pjeva Oliverovu "Dobro jutro, tugo" na jako dobrom hrvatskom, i jako lijepo. Pronašli smo Niloa i s njim razgovarali.

- To je bilo prije pet, šest dana, kad sam s prijateljima prolazio preko Glavnog kolodvora. Tamo je s glazbenom opremom bila jedna, meni nepoznata pjevačica i još jedan muškarac, a kako moji prijatelji znaju da jako volim pjevati, rekli su tim dragim ljudima da ja znam pjevati na hrvatskom, i zamolili ih da me puste da nešto otpjevam. Ja sam inače jako sramežljiv, ali sam pristao, i otpjevao Olivera! Bio je to moj prvi javni nastup, kroz smijeh će Nilo.

Pogledajte snimku

Pokretanje videa... 01:40 Teloy Corino | Video: Teloy Corino

'Inače se sramim pjevati'

Publika su mu bili ljudi koji su u tom trenutku čekali tramvaj, i dobio je, kaže, njihov aplauz. Tko zna, možda se, nakon što je probio led, odvaži na još javnih nastupa, i postane poznat kao Filipinac koji dobro pjeva Olivera, i zna riječi njegovih pjesama napamet?

- Tko zna, ali sumnjam, baš sam jako sramežljiv, smije se Nilo, dodajući kako ga je i vlasnik kavane/hotela u Samoboru, u kojoj radi, pitao bi li želio tamo nastupati, no nije prihvatio, jer se srami.

Oliverove je pjesme naučio sam, s You Tubea, kaže nam da brzo uči i hrvatski jezik općenito.

U Hrvatsku je stigao iz Saudijske Arabije, u koju trbuhom za kruhom odlazi puno Filipinaca, i u kojoj je radio punih deset godina.

'U Hrvatskoj mi je super, osjećam se sigurno'

- Put me, kao i mnoge moje sunarodnjake, onda doveo u Hrvatsku, u kojoj sam jako sretan. Prije svega, ovdje se osjećam sigurno, i dobro. U svojoj sobi u Samoboru redovito imam karaoke s prijateljima, govori nam Nilo. Filipinci, znamo otprije, obožavaju karaoke, one su gotovo pa njihov "nacionalni sport", i nema filipinske zabave bez njih.

Nilo kaže da se nikad nije glazbeno školovao, naprosto, voli glazbu, voli pjevati i uživa u našem Oliveru, svom novootkrivenom glazbenom uzoru. Osim njega, kaže nam, otkrio je i čuvene samoborske kremšnite, a u njegpovoj su kavani, dodaje - najbolje!