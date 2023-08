VIDEO Godišnjica smrti novinara Vladimira Matijanića: 'Beroš na bešćutan način zataškava sve'

Hrvatsko novinarsko društvo održalo je konferenciju za novinare u povodu godišnjice smrti novinara Vladimira Matijanića.

- Došli smo u Split kako bi ponovili još jednom, da nikada nećemo odustati od traženja istine okolnosti smrti Vladimira Matijanića. Godinu dana svjedočimo o tome kako resorni ministar Vili Beroš na jedan bešćutan način zataškava cijeli ovaj slučaj. Njega smatramo odgovornim i nikada nećemo odustati od naših zahtjeva.

Vlado je bio najbolji novinar svoje generacije i ono što se njemu dogodilo, dogodilo se brojnim našim građanima. On da je živ, on bi to napravio za nas kao i za sve druge. Ministar Beroš godinu dana ignorira zahtjeve i apele HND-a. Imali smo i peticiju od pet tisuća potpisa, veliki prosvjed u Zagrebu. Osam mjeseci nakon Vladine smrti dobili smo jedan bešćutan dopis od Vilija Beroša, koji je, vjerujte mi, teško prepričati. On ne vidi ništa sporno - rekao je Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

Poručio je da će vladajuće ovaj slučaj pratiti cijeli život.

- Ovo je bilo medicinski potpomognuto ubojstvo. Skandalozno je da se Beroševo ministarstvo obračunava s mrtvim Matijanićem proglašavajući ga nemarnim pacijentom. Ja bih pitao Beroša neka pita ljude oko sebe jesu li zadovoljni zdravstvenim sustavom. Jesu li ljudi koji rade u tom sustavu zadovoljni? Ovim putem se zahvaljujem brojnim udrugama u zdravstvu na podršci koji imamo. Želim reći da naša borba ni u jednom trenutku nije bila usmjerena protiv njih. Također želim reći, da nećemo odustati nikad. Za ovo netko mora odgovarati kako se ovako što nikada i nikome ne bi dogodilo - rekao je Zovko.

'Naša je pogreška što smo vjerovali doktorima'

- Činjenica je i da je pučka pravobraniteljica utvrdila devet velikih grešaka Beroševog ministarstva. Ne znam kako ministarstvo samo nije utvrdilo te svoje greške, ali nadam se da će barem poslušati pravobraniteljicu i nešto promijeniti. I dalje se nadam nekakvom konkretnom rješenju.

Vladina jedina pogreška i moja isto je bila ta što smo vjerovali doktorima. Nas dvoje smo uporno zvali hitnu, doktore, oni su svi govorili da on ne treba doći, da su to sve uobičajeni simptomi. Na kraju je čak i hitna koja je bila sat, dva prije, tu ostavila čovjeka na samrti kod kuće. Tu su se dogodili ogromni propusti za koje nitko nije odgovarao. Ja sam sigurna da su doktori svjesni, ali i da Beroš zna da se ovo nije smjelo dogoditi, ali njemu je jednostavno važnije čuvati fotelju . poručila je Matijanićeva partnerica Andrea Topić.