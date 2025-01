VIDEO Hamas ju je oteo kada je imala tek 19: Izraelkinju Agam su sada pustili iz zatočeništva

Agam Berger imala je samo 19 godina kada ju je militantna skupina Hamas otela iz vojne baze Nahal Oz gdje je služila kao vojnikinja. Bilo je to tijekom brutalnog napada 7. listopada 2023. godine, kada su oteli još najmanje 250 talaca, a ubili su pritom 1200 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:21 Agam Berger | Video: 24sata/reuters

Berger su predali Međunarodnom odboru Crvenog križa (ICRC) u Jabaliji, na sjeveru Pojasa Gaze. Prva je od ukupno osam talaca koji bi trebali biti oslobođeni u četvrtak.

Riječ je o Arbel Yehoudu (29) i Gadi Moses (80), a zajedno s njima oslobodit će i petoricu tajlandskih državljana, no njihova imena izraelske vlasti nisu objavile.

Foto: Dawoud Abu Alkas

Prije predaje Crvenom križu, izašla je iz zgrade i stigla na pozornicu. Dva dužnosnika Crvenog križa razgovarala su s maskiranim borcem Hamasa neposredno prije predaje.

Berger dolazi iz Holona, južno od Tel Aviva. Ima troje braće i sestara, odnosno sestru blizanku i dva mlađa brata. Njezina obitelj kaže da svira violinu od osme godine te da je u prošlosti volontirala s rizičnom mladeži.

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now

Svoj 20. rođendan 'proslavila' je u zatočeništvu. Izraelska vojska potvrdila je da Berger "trenutno prati specijalne snage IDF-a i snage ISA-e na povratku na izraelski teritorij, gdje će proći početnu medicinsku procjenu".

Foto: Dawoud Abu Alkas

Očekuje se da će izraelske vlasti u četvrtak osloboditi 110 palestinskih zatvorenika. Prema Hamasu, među njima je 32 zatvorenika osuđenih na doživotni zatvor i 30 djece, piše CNN.